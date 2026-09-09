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Obezite ilaçları kalbi de koruyor: yeni veriler ve uyarılar

Yeni nesil obezite ilaçları GLP-1 agonistleri sadece kilo verdirmez; belirli hastalarda kalp krizi, inme ve kalp-damar ölüm riskini azaltabiliyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 14:59

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Obezite ilaçları kalbi de koruyor: yeni veriler ve uyarılar

obezite ilaçlarının kalp sağlığına etkisi:

Medicana Sağlık Grubu Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. M. Erkam Sencar, yeni nesil obezite ilaçlarının yalnızca kilo verdirme aracı olmadığını; belirli hasta profillerinde kalp-damar sağlığı üzerine doğrudan faydalar sağlayabildiğini vurguluyor. GLP-1 reseptör agonistleri, vücudun yemek sonrası doğal olarak salgıladığı GLP-1 hormonunu taklit ederek postprandiyal insülin salgısını destekliyor, iştahı azaltıyor ve mide boşalmasını yavaşlatarak tokluk hissini uzatıyor. Bu mekanizmalar hem kan şekeri kontrolüne hem de kilo kaybına katkıda bulunuyor.

etki mekanizması ve klinik kanıtlar:

Çok merkezli ve büyük ölçekli çalışmalar ilaçların kardiyovasküler olayları azaltabileceğine işaret ediyor. SELECT çalışmasında, diyabeti olmayan ancak fazla kilolu veya obez ve kalp-damar hastalığı olan yaklaşık 17 binden fazla katılımcıda haftalık semaglutid kullanımının; kalp-damar hastalığına bağlı ölüm, kalp krizi veya inme gibi birleşik sonlanımları yaklaşık %20 azalttığı gösterildi. Tip 2 diyabetli hastalarda da liraglutid, dulaglutid ve semaglutid ile yapılan geniş çalışmalarda benzer koruyucu eğilimler izlendi. Örneğin SOUL çalışması oral semaglutidin yüksek kardiyovasküler risk taşıyan tip 2 diyabetli kişilerde önemli olayları yaklaşık %14 azalttığını; REWIND çalışmasında dulaglutidin bu oranı yaklaşık %12 seviyesine indirdiğini ortaya koydu. Ayrıca SUMMIT çalışmasında tirzepatid, obezite ve belirli tip kalp yetersizliği olan hastalarda kalp yetersizliğinin kötüleşmesi veya kardiyovasküler ölümleri yaklaşık %38 oranında azalttı.

inflamasyon ve ek mekanizmalar:

Bu ilaçların faydalarının yalnızca kilo ve glisemik kontrolle açıklanamayacağına dair bulgular var. SELECT çalışmasında semaglutid kullananlarda inflamasyon göstergelerinden biri olan hs-CRP düzeylerinde yaklaşık %38 azalma izlendi; ilgi çekici olan bu azalmanın kilo kaybından önce başlamasıydı. Bu sonuçlar, inflamasyonun azalmasının kalp-damar üzerindeki faydalarda rol oynayabileceğini düşündürüyor. Tirzepatid çalışmalarında da benzer inflamasyon göstergesi düşüşleri rapor edildi.

yan etkiler, riskler ve kullanım prensipleri:

Sık bildirilen yan etkiler arasında bulantı, kusma, ishal, kabızlık, karın ağrısı, hazımsızlık ve şişkinlik yer alıyor. Nadir fakat ciddi görülebilen sorunlar arasında safra kesesi hastalıkları ve pankreatit bulunabiliyor. Semaglutid ile nadiren NAION adlı bir göz hastalığı ve ani görme kaybı ilişkisi bildirilmiş; bu risk düşük olsa da ani görme kaybı veya hızla kötüleşen görme durumlarında acil değerlendirme gerekiyor.

Tedaviye genellikle düşük dozla başlanması ve dozun hekim kontrolünde kademeli olarak artırılması tavsiye ediliyor. Bu ilaçlar herkes için uygun değil; hastanın diyabet durumu, kilosu, kalp-damar ve böbrek sağlığı, kullandığı diğer ilaçlar ile tedaviye engel olabilecek durumlar ayrıntılı değerlendirilmeli. Doğru hasta, doğru doz ve hekim gözetiminde kullanıldığında bu tedaviler, kilo ve kan şekeri kontrolünün ötesinde kardiyovasküler sağlık açısından da önemli katkılar sağlayabilir.

Doç. Dr. Sencar'ın vurguladığı gibi, bugünkü kanıtlarla ‘zayıflama ilaçları kalp ilacına dönüştü’ demek aşırı basitleştirmek olur; ancak bu ilaçların obezite tedavisinde uzun vadeli kalp-damar sağlığını da hedefleyen bir yaklaşımın parçası olarak değerlendirilmesi gerektiği artık bilimsel olarak destekleniyor.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. M. ERKAM...

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. M. ERKAM SENCAR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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