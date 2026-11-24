Ödeme sorunu yüzünden Sivas'tan ayrıldı: Rey Manaj yurtdışına gitti

Sivasspor’da yaşanan mali problemler kadroda somut bir ayrılığa neden oldu. Kulübe ödeme yapılmayan Arnavut forvet Rey Manaj, dün ödemesinin gerçekleşmemesi sonrasında bugün kentten ayrıldı.

Ödemenin yapılmaması ve sözleşme hakkı:

Edinilen bilgilere göre futbolcuya yapılması gereken ücret dün tarihinde ödenmedi. Manaj’ın sözleşmesinde, ödemelerin sağlanmaması durumunda oyuncunun sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkının bulunduğu ifade ediliyor; oyuncunun hareketi bu hakkın kullanılma riskine işaret ediyor.

Taşıma ve yönelim:

Gelişme sonrası Rey Manaj bugün karayoluyla Sivas’tan Kayseriye geçti ve buradan havalimanına giderek yurt dışına çıktı. Kulüp kaynaklarıyla resmi bir uzlaşı veya ödeme açıklaması henüz yapılmadı.

Bu ayrılık, Sivasspor’da devam eden mali kriz tartışmalarını yeniden alevlendirdi ve takımın planlaması ile sezon içi hedefleri açısından soru işaretleri yarattı. Yönetimin, konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Sivasspor cephesinden gelecek resmi bilgilere göre süreç daha netleşecek; ancak şu an için oyuncunun hareketinin ücret sorununun ciddiyetine dair önemli bir gösterge olduğu söylenebilir.

ARNAVUT GOLCÜ REY MANAJ (ARŞİV)