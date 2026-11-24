maçın özeti:

Hentbol Kadınlar 1. Lig B Grubu’nun 5. hafta mücadelesinde Sivas Gücü Belediyespor, sahasında Kastamonu Dinamik Spor'u ağırladı. Maç sonunda konuk ekip sahadan 42-32 üstünlükle ayrılarak 10 sayılık bir fark elde etti. Karşılaşmada saha hakemliğini Özlem Yanık ve Erkan Bulut üstlendi.

oyunun gidişatı ve kritik anlar:

Kastamonu Dinamik Spor karşılaşmaya etkili başladı ve oyun üstünlüğünü skor tabelasına yansıttı. Ev sahibi ekip zaman zaman rakibinin hücumlarına yanıt arasa da maç boyunca istikrarlı bir ritim yakalayamadı; bu durum skor farkının açılmasında belirleyici oldu. Karşılaşma süresince Kastamonu'nun hücum organizasyonları Sivas savunmasının zayıf noktalarını değerlendirdi.

grup dengelerine etkisi:

Bu sonuçla Sivas temsilcisi, ligdeki puan hasretini sona erdiremedi ve 5 hafta sonunda 0 puanla son sırada yer aldı. Konuk ekip Kastamonu Dinamik Spor ise bu galibiyetle puanını 9'a yükselterek grubun ikinci basamağına çıktı. Maç, iki takımın kalan maçları için turnuvanın ilerleyen haftalarında önemini koruyacak bir sonuç olarak değerlendiriliyor.

HENTBOL KADINLAR 1. LİG B GRUBU’NUN 5. HAFTA KARŞILAŞMASINDA SİVAS GÜCÜ BELEDİYESPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ KASTAMONU DİNAMİK SPOR’A 42-32 MAĞLUP OLDU.