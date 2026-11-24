Sivaslı sporculardan uluslararası başarı

Sivas İl Millî Eğitim Spor Kulübü Wushu Kung Fu takımı, katıldığı Balkan Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle hem Türkiye'yi hem de Sivas'ı başarıyla temsil etti. Organizasyonda kazandıkları madalyalar şehirde memnuniyetle karşılandı ve takımın uluslararası arenadaki varlığını güçlendirdi.

madalyalar ve sporcular:

Şampiyonada Rahmi Özeç rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. Takımın diğer başarılı isimleri Nuh Asanakut ve Emrah Özer kendi kategorilerinde gümüş madalya elde ederken, Tayfun Öztürk bronz madalya ile podyuma çıktı. Bu sonuçlar Sivaslı sporcuların farklı kategorilerde gösterdikleri başarının somut bir göstergesi oldu.

başarıların anlamı:

Söz konusu dereceler, kulübün altyapı çalışmaları ve sporcuların uluslararası deneyim kazanma sürecinin bir ürünü olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Tayfun Öztürk'ün millî takım antrenörlüğü görevini de yürütmesi, elde edilen sonucun takım içindeki bilgi paylaşımı ve hazırlığın kalitesine işaret ediyor. Bu tür uluslararası başarılar, kentin spor profilinin yükselmesine ve genç sporcular için örnek oluşturmasına katkı sağlıyor.

SİVAS İL MİLLÎ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ WUSHU KUNG FU TAKIMI, BALKAN ŞAMPİYONASI’NDA ELDE ETTİĞİ DERECELERLE TÜRKİYE’Yİ VE SİVAS’I GURURLANDIRDI. ŞAMPİYONADA RAHMİ ÖZEÇ ALTIN MADALYA KAZANIRKEN, NUH ASANAKUT VE EMRAH ÖZER GÜMÜŞ, TAYFUN ÖZTÜRK İSE BRONZ MADALYANIN SAHİBİ OLDU.