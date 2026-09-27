Tokayev: ordunun yapı ve yönetiminde köklü değişim zamanı

Tokayev orduda kapsamlı reform talimatı verdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Mangistau bölgesinde Hazar Denizi'ndeki askerî tatbikatta 14 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Savunma Bakanlığı üst yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, hayatını kaybeden askerler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Tokayev, olayın barış döneminde meydana geldiğine dikkat çekerek, facianın sorumluluğunun komuta kademesindeki ihmaller ve profesyonel yetersizliklerde olduğunu ifade etti.

yeni bakanla hedeflenen dönüşüm:

Toplantıda yeni Savunma Bakanı Aydos Mirzahmetov da tanıtıldı. Tokayev, Mirzahmetov'a görevinin zorluğunu ve önünde yüksek sorumluluklar bulunduğunu belirterek ordunun günümüz güvenlik şartlarına göre modernize edilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, komuta sisteminin uluslararası tecrübeler doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını istedi ve planlanan reformun temel hedefini 'modern, profesyonel ve etkin bir ordu' olarak tanımladı.

savunma bakanına verilen üç öncelik:

Tokayev, Savunma Bakanı'na üç öncelikli görev verdi. Birinci görev, savunma bütçesinin etkin ve şeffaf kullanılmasının sağlanması oldu; Tokayev tahsis edilen kaynakların ülkenin savunma kapasitesini artırması gerektiğini, israf ve yolsuzluğa izin verilmeyeceğini belirtti. İkinci olarak, Güvenlik Konseyi Aparatı ile Savunma Bakanlığı'nın 10 gün içinde bir askeri reform planı hazırlaması talimatı verildi. Bu plan kapsamında askeri kadroların seçiminde şeffaflık ve liyakat esaslı kriterlerin uygulanması isteniyor. Üçüncü görev ise ordudaki eğitim, disiplin ve ideolojik çalışmaların güçlendirilmesi olarak açıklandı.

uygulama, denetim ve hesap verebilirlik:

Cumhurbaşkanı Tokayev, rütbe ve görevine bakılmaksızın sorumluların hukuk çerçevesinde hesap vereceğini, süreci bizzat takip edeceğini vurguladı. Tokayev, ordunun 'korku ve baskıyla anılan bir kurum' değil, profesyonellik ve vatanseverlik yetiştiren bir yapı olması gerektiğini söyledi ve 'askerlik hizmetine hayatını adayan her vatandaş, devletin desteğini hissetmelidir' ifadelerini kullandı. Tokayev ayrıca 'orduda her askerin hayatı ve güvenliği en yüksek değer olmalıdır' dedi.

kapsamlı inceleme ve takvim:

Toplantıda Savunma Bakanlığı faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir inceleme sürecinin başlatıldığı duyuruldu. İncelemeyi Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Aida Balayeva başkanlığındaki bir komisyon yürütecek. Komisyonun görevleri arasında askerî hizmet organizasyonu, ordunun maddi-teknik ve mali destek mekanizmalarının incelenmesi, sistematik ihlallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların belirlenmesi yer alıyor. Hazırlıkları başlatılan askeri reform planının ekim ayının ikinci yarısında yapılacak Güvenlik Konseyi toplantısında ele alınacağı, reform sürecinin Güvenlik Konseyi Aparatı tarafından koordine edileceği bildirildi.

Toplantı ve verilen talimatlar, Kazakistan yönetiminin ordunun yapısal sorunlarını ve komuta zafiyetlerini hızla ele alma niyetini ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanının vurgu yaptığı şeffaflık, liyakat ve hesap verebilirlik kriterleri, reform sürecinin temel çerçevesini oluşturacak.

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI KASIM CÖMERT TOKAYEV, SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİYLE YAPTIĞI TOPLANTIDA SİLAHLI KUVVETLERDE KAPSAMLI REFORM SÜRECİNİN BAŞLATILMASI TALİMATINI VERDİ.