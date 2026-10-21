Dolar 49,5992 +0,03%
Euro 55,7337 +0,04%
Bist 11.693,51 -0,88%
Altın Gram 6.613,97 +0,12%
EUR/USD 1,1231 -0,08%
Brent Petrol 110,17 +1,27%
--°

Öğrencilerin kampanyasıyla Gerze'de hayat kurtaran kan bağışı

Gerze'de Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulu Kızılay Kulübü ile Türk Kızılay koordinasyonunda düzenlenen kampanya, kan bağışı farkındalığını artırmayı hedefledi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Öğrencilerin kampanyasıyla Gerze'de hayat kurtaran kan bağışı

Gerze'de okul öncülüğünde kan bağışı kampanyası

Sinop'un Gerze ilçesinde Türk Kızılay koordinasyonunda Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulu Kızılay ve Kan Bağışı Kulübü tarafından düzenlenen kampanya, kan bağışının önemine dikkat çekmeyi amaçladı.

kampanyanın amacı:

Toplum hizmeti kapsamında hayata geçirilen etkinlikle kan bağışına teşvik sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine umut olunması hedeflendi. Kampanya, yerel halkta sürdürülebilir bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

organizatörler ve yürütme:

Kampanya, rehber öğretmenler Sibel Emel Yılmaz ve Emine Hatun Karaaslan ile Okul Müdür Vekili Büşra Aksu öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca Türk Kızılay'ın koordinasyonu sağlandı ve okul kulübü etkin rol oynadı.

Gerze'deki çalışma, daha fazla bağışçı kazanmayı ve toplumun kan bağışı konusundaki duyarlılığını artırmayı hedefliyor. Okul yetkilileri, düzenli kampanyaların hayat kurtardığını vurgulayarak vatandaşları katılmaya davet etti.

SİNOP&#039;UN GERZE İLÇESİNDE DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASIYLA KAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT...

SİNOP'UN GERZE İLÇESİNDE DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASIYLA KAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLEREK TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziantep Forum III uluslararası katılımla başladı
images

Sinop'ta sosyal yardımlarda performans ve hizmet kalitesi ele alındı
images

Sinoplu adaylara manevî ve teknik rehberlik için umre semineri
images

Anneden salona sürpriz: başkanın tebessümü salonu ısıttı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karabük'te maarif orkestrası ve korosu için yol haritası çizildi

Karabük'ün üretim ve istihdamını artıracak Demirkent sanayi sitesi hazırlanıyor

Surlarla çevrili Kale Çiftlik Sivas'ta 2027'de açılışa gün sayıyor

Pamukkale Tekkeköy'de çıkan yangın müstakil evi kullanılamaz hale getirdi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti