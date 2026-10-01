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Öğrencilerin seradaki emeği meyve verdi: Çubukbey Anadolu Lisesi ilk hasadını yaptı

Elazığ'da 250 metrekare eğitim serasında Çubukbey Anadolu Lisesi öğrencileri, yenilenen tesiste ilk hasadı yaparak tarımsal üretimi uygulamalı öğrendi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Öğrencilerin seradaki emeği meyve verdi: Çubukbey Anadolu Lisesi ilk hasadını yaptı

Eğitim serası yenilendi ve kullanıma sunuldu:

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından proje kapsamında Çubukbey Anadolu Lisesi bahçesine kurulan 250 metrekare büyüklüğündeki eğitim serası, yapılan yenileme çalışmalarının ardından yeniden öğrencilerin hizmetine açıldı. Yenileme ile seranın bakım ve kullanım koşulları iyileştirilerek eğitim faaliyetlerine elverişli hale getirildi.

Öğrenciler ilk hasadı gerçekleştirdi:

Serada yetiştirilen ürünlerin ilk hasadı öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla yapıldı. Öğrenciler, tohumdan hasada kadar geçen süreçte emek vererek yetiştirdikleri ürünleri bizzat toplayıp paketleyerek üretim döngüsünü yerinde görme fırsatı buldu.

Bu uygulama, teorik bilgilerin yanı sıra pratik becerilerin pekiştirilmesine olanak tanıyor; öğrenciler tarımsal üretimin adımlarını, bakım gereksinimlerini ve hasat süreçlerini doğrudan deneyimleyerek öğreniyor. Seranın eğitim programlarına düzenli katkı sağlaması planlanıyor.

ELAZIĞ&#039;DA ÖĞRENCİLERİN EMEĞİ SERADA ÜRÜNE DÖNÜŞTÜ

ELAZIĞ'DA ÖĞRENCİLERİN EMEĞİ SERADA ÜRÜNE DÖNÜŞTÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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