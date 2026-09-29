Öğretmen Mehmet Bilgili son yolculuğuna uğurlandı

Öğretmen için son görev

Osmaniye'de görev yapan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili, okulun bahçesinde yeğeni tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Bilgili, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Saldırı ve şüpheliye ilişkin bilgiler:

Olayda şüpheli olarak gözaltına alınan kişi A.E. Bilgili olarak kaydedildi. Haberlerde, şüpheli ile mağdur arasında husumet bulunduğu ve şüphelinin şizofreni hastası olduğuna dair iddiaların yer aldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Merhum için Cebelibereket Şehitlik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, protokol üyeleri, öğrenciler, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Bilgili'nin cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Bilgili'nin, Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in eniştesi olduğu kaydedildi.

OSMANİYE’DE GÖREV YAPTIĞI OKULUN BAHÇESİNDE YEĞENİNİN SİLAHLI SALDIRISI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ MEHMET BİLGİLİ, DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.