İhsaniye’de öldürülen öğretmen mezarı başında anıldı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 5 Kasım’da gerçekleşen silahlı saldırıda yaşamını yitiren öğretmen Hilal Mete, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde unutulmadı. Saldırıda toplam 8 kişi hayatını kaybetmişti. Öğretmenin eşi Şahin Mete, günün anlam ve önemine denk gelen ziyarette mezara çiçek bırakıp dua etti.

mezar başında duygusal anlar:

Şahin Mete mezar başında bir süre eşinin yanında kaldı; dua edip çiçek bıraktı ve duygularına hakim olamadı. O anlarda yapılan röportajda eşinin toplum içinde çok iyi bir insan olduğunu vurgulayan Mete, yaşananların aile ve meslek camiasında derin üzüntü yarattığını belirtti.

aileden ve yakınlardan tepki:

Olayın mağdurlarından biri olarak acıyı derinden yaşayan aile fertleri de Öğretmenler Günü’nde duygularını dile getirdi. Acılı baba Lütfü Yemişli, yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu söyleyerek, "Söyleyecek bir şey yok, sözün bittiği yerdeyiz" dedi. Aile, meslektaşları ve eğitim camiası, bu tür olayların tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

Olayın zanlısı olarak belirtilen Arif Sefa Ö. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırı, ilçede ve ülke gündeminde derin iz bıraktı. Öğretmenler Günü vesilesiyle yapılan ziyaretler, hem kayıpları anma hem de eğitimcilerin hak ettiği değerin vurgulanması açısından aile ve toplum için önemli bir an oldu.

ŞAHİN METE, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE EŞİNİN MEZARINI ZİYARET EDEREK DUA EDİP, ÇİÇEK BIRAKTI.