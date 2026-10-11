Oğuzeli'nden kış sofralarına: turşuluk acur tarladan fabrikaya

hasat süreci ve rotası:

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde turşuluk acur hasadı başladı. İlçe kırsalındaki tarlalarda sabah erken saatlerde başlayan hasat çalışmaları öğleye doğru sona eriyor. Tarladan toplanan taze acurlar çuvallara konduktan sonra kent merkezindeki Kalealtı bölgesine ve Gaziantep ile çevre illerdeki turşu fabrikalarına gönderiliyor.

Acur üreticilerinden Ali Özarık, bölgenin acur tedarikinde önemli bir rol oynadıklarını belirtti. Özarık, hasat edilen ürünün hem sanayiye hem perakende satışa yönlendirildiğini, böylece kış aylarında turşu ihtiyacının karşılandığını ifade etti. Üreticiler turşuluk acurun kilosunu tarlada 20-30 lira arasında satıyor.

iş gücü ve çalışma koşulları:

Hasat işçileri sabah saat 06.00'da tarlaya giriyor ve yaklaşık 14.00'te işleri bitiriyor. Acur hasadına katılan ekipler genellikle günde sekiz saat çalışıyor ve bir tarlada ortalama 20 kişi hasada iştirak ediyor.

Hasatta görev yapan işçilerden Yaşar Arslan, çalışmanın yoğun ama düzenli olduğunu söyledi. Nakliye ve yemek masrafları dahil olmak üzere işçilere ödenen günlük yevmiye 1.300 TL olarak açıklanıyor. Üreticiler ayrıca sezonun tüm yıla yayılmadığını, acur sezonunun genellikle 3-4 ay sürdüğünü ve geri kalan aylarda ekim-dinlenme dönemine girildiğini belirtiyorlar.

Toplanan acurların hızla işleme alınması, hem kaliteyi koruyor hem de kışa hazırlık sürecinin planlı ilerlemesini sağlıyor. Bölgedeki üretim, Gaziantep merkezindeki turşu tedarik zincirinin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

GAZİANTEP'İN OĞUZELİ İLÇESİNDE TURŞULUK ACUR HASADI BAŞLADI.