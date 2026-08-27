Okul bahçelerine 82 güvenlik görevlisi: Bahçelievler pilot uygulaması

Bahçelievler’de okullarda güvenlik için kapsamlı istihdam adımı

Bahçelievler Belediyesi, okullardaki güvenliği artırmak ve çocukların daha korunaklı ortamlarda eğitim görmesini sağlamak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Proje; İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bahçelievler Kaymakamlığı iş birliğiyle hayata geçirildi. İlçedeki 82 devlet okulunda toplam 82 güvenlik personelinin bahçe görevlisi olarak çalışması öngörülüyor.

başvuru ve seçim süreci:

İstihdam süreci Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde düzenlenen mülakatlarla yürütüldü. Yaklaşık 3 bin başvuru alındı; adaylar soru-cevap şeklinde görüşmeye alındı ve okulların ihtiyaçları doğrultusunda uygunlukları değerlendirildi. Başvuru şartları arasında 18 yaşından büyük olmak ve emekli olmamak yer aldı. İşe alınanların çalışma düzeni haftada 5 gün, 45 saat olarak belirlendi. Ayrıca, güvenlik sertifikası bulunanlara öncelik tanınacağı da duyuruldu.

yetkililer ve aday görüşleri:

Bahçelievler Belediyesi Başkan Yardımcısı Bahattin Özdemir, projenin hem istihdam hem de okul hijyeni alanında katkı sağlayacağını vurguladı. Özdemir, "Bugün 3 bin başvuru var. 82 okulumuzda personel istihdam edilecek. Bu projeye destek vermekten ötürü çok mutluyuz. Ayrıca halihazırda Belediye Başkanımız Doçent Doktor Hakan Bahadır’ın bir projesi kapsamında okullarda yürütülen çocukların temiz tuvalete erişimi ihtiyacı anlamında bütün okullarda temizlik görevlisi personel arkadaşlarımız bulunmakta. Tuvaletlerin temizliğini Bahçelievler Belediyesi olarak yürütmekteyiz. Ayrıca bu güvenlik görevlisi alımıyla ilgili de sisteme bir katkı sunmak adına çok mutlu ve onurluyuz. Bugün inşallah bütün Türkiye’de zaten uygulanacak. Biz de Bahçelievler Belediyesi olarak programa destek vermekten mutluyuz" dedi.

Adaylardan Muhammet Mustafa Özgüngör ise projenin okullarda özel güvenliğin gerekliliğini ortaya koyduğunu belirterek, "Yani özel güvenliğin her okulda olması gerektiğini düşünüyorum. En azından hem daha korunaklı hem de daha güzel bir şekilde çocukların eğitim görmeleri için burada toplandık" diye konuştu. Bir başka başvuru sahibi Ayşe Doğan ise daha önce yaptığı mesleğe dönmek istediğini anlattı: "Bir kaza geçirmişti çocuğum. Onun bakımıyla ilgilenmem gerekiyor. Tabii ara verdim, ikinci yıl oldu. Çocuğum çok şükür iyi şu anda. Evde boş kalmaktansa çalışayım. Görevimi çok seviyorum, çok özledim. Kendi ayaklarımın üzerinde durarak hem toplumu, hem insanı hem de kendi vücudum açısından da bir antrenman olarak çalışmak zorundayım şu anda."

Belediye yetkilileri, projenin ilk kez yürütüldüğünü ve okul güvenliğinde örnek bir uygulama olması hedeflendiğini vurguladı. Çalışmanın hem öğrenci güvenliğine hem de yerel istihdama katkı sunması bekleniyor.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ, OKULLARDAKİ GÜVENLİĞİ ARTIRMAK AMACIYLA YÜRÜTMÜŞ OLDUĞU UYGULAMA KAPSAMINDA 82 DEVLET OKULUNDA 82 GÜVENLİK PERSONELİNİN İŞE BAŞLAMASINA OLANAK SAĞLAYACAK.