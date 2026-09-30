Okul çevrelerinde huzur için geniş çaplı güvenlik denetimi

Afyonkarahisar polisi, eğitim ve öğretim ortamlarının huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Operasyon, öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlara odaklanarak riskleri azaltmayı ve güven hissini artırmayı hedefledi.

Denetimlerin kapsamı:

Uygulamada okul çevreleri başta olmak üzere parklar, kafeler ve çeşitli işletmeler mercek altına alındı. Kontrol edilen yerler arasında 32 okul ve çevresi, 19 park ve bahçe, 12 yurt ve çevresi, 10 kafe, 10 tütün işletmesi ve 8 internet kafe yer aldı.

Uygulama sonuçları ve vurgu:

İl merkezindeki uygulamalarda 162 şahıs ve 16 araç sorgulandı; kurallara uymadığı tespit edilen 1 araç hakkında cezai işlem uygulandı. Kent genelinde ise 380 şahıs ile 90 araç kontrol edilerek öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alması için tedbirler alındı.

Polisin yürüttüğü bu denetimler, eğitim döneminde toplumsal huzurun korunması ve risk unsurlarının azaltılması açısından düzenli olarak sürdürüleceği mesajını veriyor. Okul yönetimleri, aileler ve işletmelerle koordinasyonun önemi vurgu yapılırken, uygulamaların eğitim ortamlarında güvenliği artırmayı hedeflediği belirtildi.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM ORTAMININ HUZUR VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA İL GENELİNDE GENİŞ KAPSAMLI BİR DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.