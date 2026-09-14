Okul çevrelerinde Koçarlı'da kapsamlı güvenlik önlemleri

Denetimler ve uygulamalar:

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına huzur ve güven içinde başlamalarını sağlamak amacıyla okul çevrelerinde kapsamlı güvenlik tedbirleri hayata geçirildi. İlçe genelindeki çalışmalarda okul giriş ve çıkışları başta olmak üzere çevre düzenlemeleri ve güvenlik uygulamaları öncelikli olarak ele alındı.

Uygulama kapsamında okul çevrelerinde risk oluşturan unsurlar tespit edilip gerekli önlemler alındı ve ilgililere bilgilendirme yapıldı. Okul bahçesi girişleri, yaya güzergâhları ve çevre aydınlatması gibi alanlarda dikkat artırıldı.

Servis araçlarına yönelik kontroller:

Öğrencilerin okullarına güvenli ulaşımı için servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde araçların teknik uygunluğu, taşıma belgeleri ve sürücülerin yetkinlikleri kontrol edildi. Ayrıca denetimler sırasında sürücü ve öğrencilere trafik güvenliği konusunda bilgilendirmeler yapıldı ve seyahat sırasında emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulandı.

Denetimler sadece araç incelemesiyle sınırlı kalmayıp, sürücülerin trafik kurallarına uyumu ve öğrencilerin güvenli indirilip bindirilmesi uygulamaları da değerlendirildi. Bu sayede olası risklerin okul bölgesinde minimize edilmesi hedeflendi.

Kaymakamlığın açıklaması:

Koçarlı Kaymakamlığı, öğrencilerin eğitimlerini huzurlu ve güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla yürütülen güvenlik uygulamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, okul çevrelerindeki güvenlik uygulamaları ile servis denetimlerinin devam edeceği ifade edildi ve toplumun desteğinin önemi vurgulandı.

Veliler, okul yönetimleri ve ilgili birimlerle koordineli şekilde sürdürülecek çalışmaların, öğrencilerin güvenli ulaşımına katkı sağlayacağı belirtildi ve denetimlerin periyodik olarak tekrarlanacağı kaydedildi.

AYDIN’IN KOÇARLI İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE BAŞLAMALARI AMACIYLA OKUL ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI.