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Gaziosmanpaşa'da okul güvenliğine öncelik: trafik ve kantinlerde sıkı denetim

Gaziosmanpaşa'da yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte okullar önünde trafik denetimleri, kantinlerde hijyen ve gıda güvenliği kontrolleri yapıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:46

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Gaziosmanpaşa'da okul güvenliğine öncelik: trafik ve kantinlerde sıkı denetim

Gaziosmanpaşa'da denetimler ilk gününde yoğunlaştı:

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Gaziosmanpaşa'da okulların önünde ve kantinlerinde kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Denetimler, ilçedeki Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulu önünde öğrencilerin güvenli geçişini sağlamak amaçlı yapılan trafik uygulamaları ile başladı; ardından okul kantininde hijyen ve gıda güvenliği kontrolleri yapıldı.

trafik önlemleri ve okul önü kontrolü:

Uygulamalara Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz da katıldı. Okul giriş ve çıkışlarında görev alan ekipler, öğrenci güvenliğini ön planda tutarak araç ve yaya akışını düzenledi, olası risklere karşı önlemler aldı. Denetimler sırasında öğrenci ve velilere güvenli geçiş kuralları hatırlatıldı.

kantinlerde hijyen ve gıda güvenliği denetimi:

Belediye yetkilileri kantinlerde fiyat, saklama şartları, hijyen ve satışa uygun gıda kriterlerini denetlediklerini belirtti. Konuyla ilgili Karadeniz şu ifadeleri kullandı: "Yeni eğitim öğretim yılı hem tüm öğrencilerimize, velilerimize hem tüm öğretmenlerimize, eğitim camiamıza hayırlı olsun. Biz de bu sezona hazır bir şekilde başladık. Geçtiğimiz hafta başladık. İlçemiz genelindeki tüm okulların kantincileriyle bir araya gelip bu sezonda onlardan neler beklediğimizi, nasıl denetimler yapacağımızla ilgili toplantılar düzenledik. Ve geçtiğimiz hafta itibarıyla denetimlerimize başlamış olduk. Tüm okul kantinlerimizi fiyat, saklama şartları, hijyen, bu anlamda okul kantininde satılabilirliğe uygun gıdalar olmasıyla ilgili denetimlerimizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sadece kantinlerimizi değil, okul çevrelerinde gıda ürünleri satan tüm esnafımızı sıkı bir şekilde denetim yapıyoruz. Bugün ayrıca minik zabıtalarımız da yanımızda. Onlar bu vesileyle hem zabıta mesleğinin ne kadar kıymetli bir meslek olduğunu öğreniyorlar hem de zabıta personelimizin uygulamalarını yakından öğrenip onlar da kendi okullarında temsil olarak yapıyorlar. Bunun yanı sıra tüm okullarımızın önünde ilk hafta itibarıyla trafik denetimlerimizi de yapıyoruz. Okula giriş çıkışlarımızda çocuklarımızın güvenli bir şekilde okullara ulaşması ve evlerine ulaşması bizim için çok kıymetli. Gaziosmanpaşa’nın evlatları, herkesin olduğu gibi bizim için de kırmızı çizgimiz. Dolayısıyla da hem hijyen hem sağlık kontrollerimizi hem trafik kontrollerimizi sezon boyunca devam ettireceğiz"

Yetkililer, denetimlerin sezon boyunca süreceğini ve okul çevresindeki gıda satışı ile trafik düzenlemelerinin yakından izleneceğini bildirdi.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE GAZİOSMANPAŞA’DA OKUL ÖNLERİNDE TRAFİK VE...

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE GAZİOSMANPAŞA’DA OKUL ÖNLERİNDE TRAFİK VE KANTİNLERDE İSE GÜVENLİ GIDA DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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