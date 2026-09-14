Dolar 48,6192 +0,13%
Euro 56,1252 -0,35%
Bist 14.239,73 -1,57%
Altın Gram 6.804,98 -1,26%
EUR/USD 1,1539 -0,53%
Brent Petrol 108,46 +3,68%
--°

Doğurganlık, kariyer ve zaman: anne olma planını nasıl etkiliyor

Kariyer ve biyolojik saat dengesi, 35'in üzeri gebelikte doğurganlık azalması ve bazı risklerin arttığını gösteriyor; doğru tarama ve danışmanlık önemlidir.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:41

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Doğurganlık, kariyer ve zaman: anne olma planını nasıl etkiliyor

Anne yaşı, kariyer ve biyolojik gerçekler:

Kadınların eğitim ve çalışma yaşamının uzaması, ekonomik bağımsızlık ve kariyer hedefleri nedeniyle annelik yaşı giderek ileriye kayıyor. Medicana Konya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Latife Nevin Pehlivanlar Dar bu eğilimi vurgulayarak, eskiden 20’li yaşların başında çocuk sahibi olmanın daha yaygın olduğunu, bugün ise 30’lu hatta 40’lı yaşlarda ilk kez anne olanların sayısının arttığını belirtiyor. Uzun vadeli kariyer hedefleri ile üreme biyolojisi arasında dengeli bir planlama yapılmasının önemine dikkat çekiyor.

Yaşla değişen doğurganlık ve gebelik riskleri:

Doğurganlık yaşla birlikte kademeli olarak azalır. 35 yaş bir eşik olarak tıp literatüründe kullanılsa da bu yaşın bir gecede riskleri başlattığı yanılgısı doğru değildir. Özellikle 40 yaş ve sonrasında doğurganlık azalması ve bazı gebelik komplikasyonlarındaki artış daha belirgin hale gelir. Gebelikte hipertansiyon, preeklampsi, gestasyonel diyabet ve bazı obstetrik komplikasyonların riski ileri yaşta artabilir.

Riskler değerlendirilirken relatif ve mutlak risk ayrımının yapılması gerektiğini vurgulayan Pehlivanlar Dar, bir hastalığın görülme olasılığının artmasının onun mutlaka sık görüleceği anlamına gelmediğini hatırlatıyor. Örneğin 35 yaşındaki sağlıklı bir kadınla 40 yaşında hipertansiyon veya diyabeti olan bir kadının risk profilleri aynı değildir; yaşı tek faktör olarak görmek yeterli değildir.

Kromozomal anomaliler ve tarama yaklaşımları:

Anne yaşı ilerledikçe bazı kromozomal anomalilerin görülme olasılığı artar. Özellikle trizomi 21 (Down sendromu), trizomi 18 ve trizomi 13 için anne yaşı önemli bir risk faktörüdür. Bu artışın mekanizması, yaşla birlikte yumurta hücrelerinde kromozomların doğru ayrılmaması yani nondisjunction olaylarının daha sık görülmesi şeklinde açıklanır.

Bununla birlikte Pehlivanlar Dar, mutlak risk kavramının altını çiziyor: "35 yaşından sonra bebeğin kromozomal anomalili olma ihtimali çok yüksektir" şeklinde mutlak ifadeler doğru değil. Yaşla riskin arttığı, bu nedenle uygun tarama ve değerlendirmelerin bilinçli yapılması gerektiği ifade ediliyor.

Mevcut tarama seçenekleri arasında ilk trimester ultrasonografik değerlendirme ve biyokimyasal taramalar yer alır; uygun adaylarda cfDNA/NIPT gibi anne kanından yapılan testler tercih edilebilir. Ancak NIPT bir tanı testi değil, tarama testi olup yüksek riskli sonuçlarda kesin tanı için koryon villus örneklemesi veya amniyosentez gibi tanısal yöntemlerin gündeme gelebileceği açıkça belirtilmelidir.

Gebelik planlaması, AMH ve öngörü:

35-40 yaş aralığı ile 40 yaş üzeri gebelikler arasında farklar olmakla birlikte her iki grupta da sağlıklı gebelikler mümkündür. Ancak 40 yaş üstü gebelik planlayan kadınlarda gebelik öncesi detaylı değerlendirme önerilir: kan şekeri, tansiyon, tiroid fonksiyonları, kilo, kullanılan ilaçlar, aile öyküsü, önceki gebelikler ve üreme öyküsü birlikte ele alınmalıdır.

Yumurtalık rezervini gösteren testlerden biri olan AMH (Anti-Müllerian Hormon) son yıllarda sıkça merak ediliyor. Pehlivanlar Dar, AMH'nin toplumda fazla anlam yüklendiğini belirterek, bunun bir doğurganlık yaşı testi olmadığını vurguluyor. AMH yumurtalık rezervi hakkında bilgi verir ve özellikle yardımcı üreme tedavilerinde uyarıya yanıt hakkında öngörü sağlar, ancak düşük AMH "artık çocuk sahibi olamam" demek değildir; yüksek AMH de yıllarca beklenebilir anlamına gelmez. AMH mutlaka yaş, adet düzeni, ultrason bulguları ve klinik öyküyle birlikte değerlendirilmelidir.

Henüz çocuk istemeyen ancak gelecekte kesinlikle çocuk sahibi olmayı planlayan kadınlara yönelik öneri de net: gebe kalmayı ertelemek isteyen kişiler, geç kalınmış bir planlama yerine gebelik öncesi danışmanlık alarak sağlık durumunu, kronik hastalıklarını, ilaç kullanımını ve üreme sağlığını değerlendirmeli ve buna göre bir yol haritası oluşturmalıdır.

Sonuç olarak amaç korkutmak değil, biyolojik gerçekleri bilerek kişisel planlama yapmaktır. 40 yaşında anne olmak imkansız değildir; ancak bu tercih kişiselleştirilmiş değerlendirme ve uygun taramalar gerektirir. Op. Dr. Latife Nevin Pehlivanlar Dar'ın yaklaşımı, yaşın önemli ama tek başına belirleyici olmadığını ve sağlam bir ön değerlendirme ile risklerin yönetilebileceğini ortaya koyuyor.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. LATİFE NEVİN PEHLİVANLAR DAR

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. LATİFE NEVİN PEHLİVANLAR DAR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Lipödem: görünenden fazlası, yaşamı sınırlayan kronik bir sorun
images

Alzaymır bakımında hafızadan öte metabolik sağlığa da öncelik verilmeli
images

Eğitimde baştan sona destek: Bağcılar'dan çocukluktan üniversiteye kapsamlı hizm...
images

Adanalı dördüzlerin ilk okul günü heyecanı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nazilli'de yeni eğitim yılı coşkuyla başladı

Dördüncü cumhurbaşkanı Cemal Gürsel vefatının 60. yılında sınırlı katılımla anıldı

Niğde'de eğitimde öncelik hayat becerileri: Nedim Akmeşe'den yeni dönem mesajı

Vali Abdullah Küçük sahada: Kahta'nın öncelikleri masaya yatırıldı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi