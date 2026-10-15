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Akçadağ çarşısında esnaf talepleri doğrultusunda teslim süreci yeniden düzenleniyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki yeni çarşıda esnafın itirazları üzerine önceden çekilen kuralar iptal edildi; teslim öncesi düzenlemeler sürüyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Akçadağ çarşısında esnaf talepleri doğrultusunda teslim süreci yeniden düzenleniyor

Yeni çarşıda esnafın yerleştirilmesine ilişkin çalışmalar devam ediyor

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören yapı stokunun ardından inşa edilen yeni çarşıda esnafın iş yerlerine yerleştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Çarşının yapımı tamamlandıktan sonra, esnafın talepleri doğrultusunda teslim sürecinde düzenlemeler yapılıyor.

Toplantıda ele alınan talepler:

Yeni çarşıya ilişkin daha önce çekilen kuraların, esnaflardan gelen şikayetler üzerine iptal edildiği bildirildi. Bu kararın ardından esnafın öncelikleri ve talepleri dinlendi; yerleşim ve hak sahipliği konularında çözüm arayışına girildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Bedri Sinan Gül ile Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş esnafla bir araya gelerek talepleri yerinde değerlendirdi ve teslim sürecine ilişkin istişarelerde bulundu.

Teslim süreci ve beklentiler:

Belediye yetkilileri, ilçedeki hiçbir esnafın mağdur edilmemesi için gerekli özeni gösterdiklerini vurguladı. Yapılacak düzenlemelerin tamamlanmasının ardından iş yerlerinin hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığı belirtildi.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş çalışmaların bitmesiyle birlikte esnafın yeni iş yerlerinde faaliyetlerine başlayacağını söyledi ve sürecin adil yürütülmesi için çaba gösterdiklerini aktardı.

AKÇADAĞ ÇARŞISI’NDA ESNAFIN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

AKÇADAĞ ÇARŞISI’NDA ESNAFIN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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