Haliç yağmurun ardından kahverengiye büründü

Haliç'in görünümü yağış sonrası değişti

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası kentin simgelerinden Haliç tamamen çamura büründü. Suyun rengi kahverengiye dönerken, sahil kesimlerinde ve yüzey akışlarının ilk toplandığı noktalarda bulanıklık havadan net şekilde izlenebildi.

Şiddetli yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi; sokakları su bastı, dereler taştı ve birikintiler bazı bölgelerde hareketliliğe neden oldu. Haliç'te gözlemlenen renk değişimi, yağışın getirdiği toprak ve organik madde akışının görsel etkisini ortaya koydu.

hava görüntüleri ve gözlemler:

Dron kamerasıyla kaydedilen görüntülerde Haliç'in geniş bir alanda kahverengi tonlara büründüğü, su yüzeyindeki bulanıklığın kıyı şeritlerinden açık suya doğru yayıldığı görülüyor. Görüntüler, yağmur sonrası yüzey akışının etkisini ve suyun taşıdığı malzemenin yoğunluğunu ortaya koyuyor.

kısa vadeli etkiler ve dikkat edilmesi gerekenler:

Bulanık su, görünür kirliliğin işareti olmakla birlikte kısa vadede estetik ve rekreasyonel kullanımları kısıtlayabilir. Yağışın durmasının ardından suyun temizlenmesi ve birikintilerin giderilmesi süreciyle Haliç'in rengi zamanla normale dönebilir, ancak bu tür olaylar kentteki su yönetimi ve drenaj altyapısının önemini yeniden gündeme getiriyor.

Dron görüntüleri bölgedeki değişimi belgeliyor ve yetkililer ile kent sakinleri için durumu izleme bakımından görsel bir kaynak sağlıyor.

İSTANBUL'UN İNCİSİ OLARAK BİLİNEN HALİÇ, ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN TAMAMEN ÇAMURA BULANDI. RENGİ KAHVERENGİYE DÖNEN HALİÇ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.