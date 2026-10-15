Dolar 49,4118 +0,07%
Euro 55,5214 +0,50%
Bist 12.014,64 -0,86%
Altın Gram 6.647,92 +1,87%
EUR/USD 1,1215 +0,52%
Brent Petrol 104,92 -1,07%
--°

Siirt'te bir ilk: kameralı kapalı yöntemle akciğer kanseri ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez VATS ile lobektomi yapılarak akciğer kanseri hastası küçük kesilerle ameliyat edildi ve 4 günde taburcu oldu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Siirt'te bir ilk: kameralı kapalı yöntemle akciğer kanseri ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi

operasyon ve yöntem:

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi ekibi, uzmanlar Op. Dr. İslam Aktürk ve Op. Dr. Alper Süer tarafından akciğer kanseri tanısı konulan bir hastaya kapalı cerrahi yöntem olan VATS ile lobektomi uyguladı. Bu müdahale ilde ilk kez gerçekleştirilen bir uygulama olarak kayda geçti.

Operasyonun ardından hasta, modern cerrahi yaklaşım sayesinde açık cerrahide görülen zorlu iyileşme sürecini yaşamadı ve planlanan takiplerle birlikte yaklaşık 4 gün içinde taburcu edildi.

vakaya yönlendirme ve tanı:

Hastanın akciğer lezyonu, enfektif şikayetlerle başvurusu sırasında çekilen tomografide tesadüfen tespit edildi. Göğüs Hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilen bulgu sonrası hasta cerrahi için ekibe yönlendirildi ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından ameliyata alındı.

erken müdahale ve hedefler:

Op. Dr. İslam Aktürk, erken ve doğru müdahalenin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, şüpheli bulgu görüldüğünde hastaların ilgili merkezlere yönlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Aktürk ayrıca bu tür özellikli ameliyatların Siirt'te kalıcı ve ulaşılabilir hale getirilmesi, vatandaşların kendi memleketlerinde nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi ve il dışı sevklerin azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

Operasyonu gerçekleştiren ekip, sürece katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarına ve yetişmelerinde emeği bulunan hocalarına teşekkür etti. Hastanın ameliyat sonrası hızlı iyileşmesi, kapalı cerrahinin hasta konforu ve ağrı yönetimi açısından sağladığı avantajları ortaya koydu.

SİİRT’TE BİR İLK: KAPALI YÖNTEMLE AKCİĞER KANSERİ AMELİYATI BAŞARIYLA...

SİİRT’TE BİR İLK: KAPALI YÖNTEMLE AKCİĞER KANSERİ AMELİYATI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tekirdağ'ın araç envanteri 2026 eylül: otomobiller lider, kayıt 402 bin 798'e çı...
images

Milli Güvenlik Kurulu kararıyla terörsüz sürecin ilanı bu yıl bekleniyor
images

Sultangazi sağanak yağışa karşı seferber oldu
images

Haliç yağmurun ardından kahverengiye büründü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akçadağ çarşısında esnaf talepleri doğrultusunda teslim süreci yeniden düzenleniyor

Milli Güvenlik Kurulu kararıyla terörsüz sürecin ilanı bu yıl bekleniyor

Bartın'da budama atıkları kâğıt ve lignin üretimine kaynak olacak

Barü'lü genç halterciler Durres'te beş madalyayla Avrupa'dan döndü

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor