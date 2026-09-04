Okul güvenliğinde yeni dönem: 31 bin bahçe görevlisi istihdamı

Çalışma ve güvenlik ortaklığıyla yeni istihdam hamlesi:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bilecik ziyaretinde yaptığı açıklamada, okulların güvenliğini artırma hedefiyle bu yıl ilk kez 31 bin bahçe görevlisi istihdam edileceğini bildirdi. Bakan Çiftçi, bunun hem okullarda güvenliği sağlama hem de istihdam açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi ilgili kurumlarla eşgüdümlü yürütüleceği belirtildi. Çiftçi, protokoller sayesinde Maraş ve Urfa'da yaşanan üzücü olayların tekrarının önlenmesine çalışılacağını ifade etti.

Okul güvenliğinin kapsamı ve risk dereceleri:

Bakan Çiftçi, okulların açılmasına kısa süre kala alınan tedbirleri ayrıntılı şekilde anlattı. Birinci ve ikinci dereceden riskli okullarda güvenlik görevlileri ve polisler görev yaparken, üçüncü ve dördüncü derece riskli okullarda kolluk görevlilerinin irtibat görevlisi olarak yer alacağı belirtildi. Ayrıca okul içinde ve okul çıkışında çocukların fiziksel ve psikolojik güvenliğinin sağlanmasının öncelik olduğuna dikkat çekildi.

Gürcistan ziyareti ve iade operasyonları:

Bakan, Gürcistan’a gerçekleştirdiği ziyaretle düzensiz göç, uyuşturucu ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele konularını görüştüklerini aktardı. Bu çerçevede, yurt dışına kaçan suçluların peşinin bırakılmayacağını belirterek, bu 8 ay içinde Gürcistan’dan 438 kişinin iadesinin sağlandığını söyledi; Gürcistan’ın daha önce de toplam 866 kişiyi iade veya sınır dışı ettiği kaydedildi.

Çiftçi, 23-24 Ağustos tarihlerinde Gürcistan polisiyle ortak operasyonda 22 kişinin yakalandığını; bunlardan 11 kişinin hemen iade edildiğini, diğer 11’inin ise Gürcistan’da işledikleri suçlardan dolayı ceza çektikten sonra Türkiye’ye teslim edileceklerini ifade etti.

Yurt dışına kaçan suç örgütleriyle mücadele kararlılığı:

İçişleri Bakanı, yeni nesil suç örgütlerinin yurtdışına kaçsa bile takibinin sürdürüleceğini vurguladı: "Dünyanın öbür ucuna da giderlerse peşlerini bırakmayacağız, Türk adaletinin önüne çıkaracağız." Çalışmanın Adalet Bakanlığı ile koordineli yürütüldüğü belirtildi.

Organize suç ve uyuşturucuyla mücadelede operasyonlar:

Çiftçi, bu yılın ilk 8 ayında organize suçlarla mücadele kapsamında 545 örgüte karşı bin 524 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonların bazılarını yerel, bazılarını ulusal, bazılarını ise uluslararası nitelikte örgütlere yönelik olduğunu ve bunlardan 18’inin uluslararası düzeyde olduğunu belirtti. Amaçlarının bu örgütlerin faaliyet alanlarını daraltmak ve halka açık alan bırakmamak olduğu ifade edildi.

Bakan, uyuşturucunun artık sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en önemli sorunlarından biri olduğuna dikkat çekerek, bu alandaki mücadeleye ağırlık vereceklerini söyledi.

Terörsüz Türkiye düzenlemesi ve yerel olaylara müdahale:

Çiftçi, Meclis’ten 467 milletvekilinin imzasıyla geçen "Terörsüz Türkiye" düzenlemesini hatırlattı ve Takip ve Koordinasyon Kurulu toplantılarına başladıklarını aktardı. Bu sürecin başarıya ulaşması durumunda, Bakan'ın ifadelerine göre, Türkiye'nin "50 yıllık bir prangadan" kurtulmuş olacağı öngörülüyor.

Son olarak Diyarbakır’da bazı direklere terörist resimleri asılması olayına değinen Çiftçi, valilikle yapılan koordinasyon sonucu faillerin tespit edilip ertesi sabah gözaltına alındığını belirtti. Bu tür provokasyonlara karşı sürecin aksatılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Genel olarak Bakan Çiftçi’nin mesajı, güvenlik, yargı ve sosyal politika araçlarıyla devam eden kapsamlı bir mücadele yürütüleceği; okulların korunması ve yurt içi ile yurt dışındaki suç odaklarının takibinin kararlılıkla sürdürüleceği yönünde oldu. Bu çerçevede planlanan 31 bin bahçe görevlisi istihdamı, hem güvenlik hem de istihdam hedeflerini bir arada ele alan somut bir adım olarak sunuldu.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, BİLECİK ZİYARETİ KAPMASINDA AK PARTİ BİLECİK İL BAŞKANLIĞINDA TEŞKİLAT MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.