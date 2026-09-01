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Kırıkkale başsavcısından yeni adli yıl mesajı: adalet hizmetlerinde hız ve etkinlik hedefi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, 2026-2027 adli yılının ülkeye, millete ve hukuk camiasına hayırlı olmasını dileyerek yargı mensuplarını kutladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 20:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırıkkale başsavcısından yeni adli yıl mesajı: adalet hizmetlerinde hız ve etkinlik hedefi

Kırıkkale başsavcısından yeni adli yıl mesajı: adalet hizmetlerinde hız ve etkinlik hedefi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, 2026-2027 adli yılının açılması vesilesiyle yaptığı açıklamada ülkeye, millete ve hukuk camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başsavcının ifadeleri:

Şahin, adli yılın başlamasıyla birlikte yargı mensuplarının yeni adli yılını kutladı ve vatandaşlara sunulan adalet hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik beklentiyi yineledi. Açıklamasında, adaletin hızlı, etkin ve doğru şekilde gerçekleşmesinin önemine vurgu yaptı.

2026-2027 Adli Yılı, ülkemize, milletimize ve hukuk camiamıza hayırlı olsun.

Hukuk camiasına çağrı ve hedefler:

Başsavcı Şahin, adaletin sağlanmasında rol oynayan tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek, vatandaşlara adalet hizmetlerinin en hızlı, etkin ve doğru şekilde sunulması için canla başla çalışan yargı camiasının çalışmalarına dikkat çekti. Mesajında, hukukun üstünlüğü ve hizmet kalitesinin korunmasının süreceği beklentisini dile getirdi.

Yapılan değerlendirme ve temenniler, yeni adli yılın hem yargı içi hem de toplum nezdinde güven ve hizmet odaklı bir başlangıç olarak algılanmasını amaçlıyor. Başsavcının çağrısı, adalet süreçlerinin şeffaflığı ve erişilebilirliğinin önemine işaret ediyor.

KIRIKKALE CUMHURİYET BAŞSAVCISI AHMET RÜFAİ ŞAHİN

KIRIKKALE CUMHURİYET BAŞSAVCISI AHMET RÜFAİ ŞAHİN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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