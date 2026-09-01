Resmi plakalı araç kaldırımda park ederek yayaları engelledi

Resmi araç kaldırımı işgal etti

Bilecik merkezde, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasına ait 11 BLC 67 plakalı ticari aracın Cumhuriyet Caddesi üzerinde kaldırıma park etmesi kent sakinlerinin tepkisini çekti. Araç, büyüklüğü nedeniyle kaldırımda yürüyenlerin geçişini zorlaştırdı ve yayalar duruma tepki gösterdi.

Yayaların tepkisi ve iddialar:

Olay yerinde bulunanlar, aynı aracın sık sık aynı noktaya park ettiğini iddia etti. Vatandaşlar, kaldırımların yayalar için ayrıldığını hatırlatarak, özellikle bebek arabası veya tekerlekli sandalye kullananların bu tür engellemeler karşısında zorlandığını belirtti.

Park yerinin konumu ve dikkat çeken detaylar:

Gözlemlere göre aracın park ettiği yerin, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanının iş yerinin önü olduğu öğrenildi. Bu durum, bazı yurttaşların tepkisini artırdı ve benzer durumların tekrarlanmasının belediye yetkilileri ve ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini düşündürdü.

KALDIRIMI İŞGAL EDEN ARAÇ TEPKİLERE NEDEN OLDU