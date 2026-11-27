Okul kulübünün düzenlediği panelde Dede Korkut odağa alındı

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat ve Yazarlık Kulübü tarafından düzenlenen panelde, Dede Korkutun hayatı, eserleri ve Türk kültüründeki yeri ele alındı. Panel başkanlığını Cansu Aşut yaptı; panelistler olarak İpek Çömlekçi, Beyza Genç, Hayrunnisa Güçlü ve Sude Naz Altınay sunumlar gerçekleştirdi.

Panelde öne çıkan konular:

Öğrenciler tarafından yapılan sunumlarda, Dede Korkut hikâyelerinin Türk edebiyatı ve sözlü kültür üzerindeki etkileri üzerinde duruldu. Panelistler, hikâyelerin taşıdığı kültürel değerleri, toplumsal normları ve kahramanlık temalarını örneklerle tartıştı. Katılımcılar, anlatıların kuşaktan kuşağa aktarılan hafıza ve kimlik oluşturmadaki işlevine vurgu yaptı.

Bayburt özelinde yerel anlatılar:

Panelde ayrıca Dede Korkut kitabındaki hikâyelerde betimlenen Oğuz Türklerinin yaşayışı, gelenekleri ve toplumsal değerleri ele alındı. Bayburt çevresinde yaşatılan öyküler değerlendirildi ve Masat köyündeki kabir ile yöreye özgü kültürel mirasın Dede Korkut geleneğiyle nasıl örtüştüğü konuşuldu. Katılımcılar, yerel anlatıların korunmasının bölgesel kimlik için önemini vurguladı.

Program, öğrencilerin aktif katılımı ve sunumlarının ardından, Dede Korkut mirasının hem edebi hem de kültürel açıdan tartışılmasına olanak tanıdı. Etkinlik, gençlerin sözlü edebiyatı tanıma ve yaşatma çabalarına katkı sunmayı amaçladı.

BİLGE ATA DEDE KORKUT PANELDE ANLATILDI