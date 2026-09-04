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Okul öncesi ailelere uzmanından pratik sağlık rehberi

Cemal İncedere, yeni dönemde dengeli beslenme, uyku, el hijyeni, hareket ve kapalı alanların havalandırılmasının hastalık riskini azalttığını söylüyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Serkan Varol

Okul öncesi ailelere uzmanından pratik sağlık rehberi

Okul dönemine hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler

Medline Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cemal İncedere, eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce alınacak basit önlemlerin çocukları enfeksiyonlardan korumada önemli rol oynadığını vurguluyor. Sınıflar, servisler ve diğer kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasıyla birlikte tam koruma sağlanamayabilir; ancak günlük alışkanlıklarda yapılacak düzenlemelerle risk anlamlı şekilde azaltılabilir.

Beslenme ve bağışıklık:

İncedere, çocukların bağışıklığını desteklemek için dengeli ve yeterli beslenme gerektiğini belirtiyor. Günlük öğünlerde sebze ve meyveye, süt ve süt ürünlerine, yumurta, et veya balık gibi protein kaynaklarına, kuru baklagillere ve tam tahıllı ürünlere yer verilmelidir. Okul döneminde şekerli içecekler, paketli atıştırmalıklar ve aşırı işlenmiş gıdalar yerine besin değeri yüksek alternatifler tercih edilmelidir.

Beslenme çantalarına pratik ve sağlıklı seçenekler konulması öneriliyor; örneğin meyve, ayran veya yoğurt, kuruyemiş ve tam tahıllı sandviçler hem doyurucu hem de besin değeri yüksek ara öğünler sunar.

Uyku düzeni ve günlük ritim:

Yaz boyunca gece geç saatlere kadar uyanık kalan çocukların uyku düzeninin, okul başlamadan birkaç gün önce kademeli olarak okul temposuna uygun hale getirilmesi öneriliyor. Yeterli ve kaliteli uyku büyüme, öğrenme, dikkat ve bağışıklık fonksiyonları açısından kritik öneme sahiptir; ani değişiklikler yerine yavaş ve istikrarlı bir geçiş daha sağlıklıdır.

El hijyeni ve paylaşım alışkanlıkları:

Okullarda ortak yüzeylere temasın sık olduğunu hatırlatan İncedere, enfeksiyonlardan korunmada el hijyeninin temel olduğunu söylüyor. Çocuklara özellikle yemeklerden önce, tuvalet sonrası ve evden geldiğinde ellerini uygun şekilde yıkama alışkanlığı kazandırılmalıdır. Ayrıca kişisel havlu, su şişesi ve beslenme gereçlerinin paylaşılmaması önem taşıyor.

Fiziksel aktivite ve ekran süresi:

Düzenli fiziksel aktivite çocukların genel sağlığını güçlendirir. Okul öncesi ve sonrası açık havada yürüyüş, bisiklete binme, oyun oynama veya yaşa uygun sporlar günlük rutin içinde yer almalıdır. İncedere, uzun süreli ekran kullanımının azaltılarak hareketli oyunlara öncelik verilmesini öneriyor; bu hem fiziksel hem zihinsel gelişim için yararlıdır.

Havalandırma ve enfeksiyon belirtilerine yaklaşım:

Sınıfların, servislerin ve evlerin düzenli olarak havalandırılması ortam havasının yenilenmesine yardımcı olur ve bulaşma riskini düşürür. Çocuklarda ateş, belirgin halsizlik, şiddetli öksürük gibi enfeksiyon belirtileri görüldüğünde dinlendirilmesi ve gerektiğinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini İncedere özellikle vurguluyor.

Uzman, okul başlangıcında ailelerin uyku, beslenme ve günlük yaşam düzenini önceden kademeli biçimde düzenlemelerinin çocuğun yeni döneme daha sağlıklı ve uyumlu başlamasını sağlayacağını söylüyor. Basit, sürdürülebilir önlemlerle hem bireysel korunma hem de toplu ortamların güvenliği artırılabilir.

MEDLİNE ADANA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. CEMAL İNCEDERE, YENİ...

MEDLİNE ADANA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. CEMAL İNCEDERE, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÇOCUKLARIN HASTALIKLARDAN KORUNMASI İÇİN DENGELİ BESLENME, DÜZENLİ UYKU, EL HİJYENİ, FİZİKSEL AKTİVİTE VE KAPALI ORTAMLARIN HAVALANDIRILMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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