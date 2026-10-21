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Okul sıralarından satranç tahtasına: Bolvadin'de ilçe turnuvası

Bolvadin'de öğrencilerin analitik düşünme ve strateji becerilerini geliştirmek amacıyla ilçe genelinde beş kategoride satranç turnuvası düzenlenecek.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Okul sıralarından satranç tahtasına: Bolvadin'de ilçe turnuvası

turnuvanın amacı ve düzenleyicisi:

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve strateji geliştirme becerilerini artırmak amacıyla ilçe geneli bir satranç turnuvası düzenleniyor. Organizasyonu yürüten Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, etkinliği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda planladı.

Turnuva, farklı yaş gruplarını kapsayan beş kategori halinde gerçekleştirilecek: ilkokul, 5 ve 6’ncı sınıflar, 7 ve 8’inci sınıflar, 9 ve 10’uncu sınıflar ile 11 ve 12’nci sınıflar.

takvim:

Turnuvada okul elemeleri 26 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Bu eleme sürecinin ardından ilçe final müsabakaları 23 Kasım tarihinde başlayacak.

ödüllendirme:

Her kategoride dereceye giren ilk üç öğrenciye ödül verilecek. Etkinlik, öğrencilerin rekabetçi bir ortamda strateji ve problem çözme yeteneklerini pekiştirmeyi hedefliyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, ÖĞRENCİLERİN ANALİTİK DÜŞÜNME, PROBLEM ÇÖZME VE STRATEJİ...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, ÖĞRENCİLERİN ANALİTİK DÜŞÜNME, PROBLEM ÇÖZME VE STRATEJİ GELİŞTİRME BECERİLERİNİ ARTIRMAK AMACIYLA İLÇE GENELİ SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLENECEK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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