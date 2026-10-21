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Çeşme temsilcileri ligde farklı sahalarda sezona başlıyor

Süper Amatör Lig 2026-27 sezonu 24-25 Ekim'de başlıyor. Alaçatıspor evinde Eski İzmir Gençlik ve Spor'u, Çeşme Belediyespor ise İzmirspor'a konuk olacak.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çeşme temsilcileri ligde farklı sahalarda sezona başlıyor

maçların genel görünümü:

İzmir Süper Amatör Lig 2026-2027 sezonu, 24-25 Ekim tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla start alıyor. Çeşme’yi ligde temsil eden iki ekip, sezonun açılış haftasında farklı sahalarda mücadele ederek taraftarlarına moral vermeyi hedefliyor. Uzun süredir hazırlıklarını sürdüren takımlar için ilk hafta maçları, sezonun devamı adına yol gösterici olacak.

alaçatıspor sezonu evinde açıyor:

Alaçatıspor, sezonun ilk haftasında 24 Ekim Cumartesi saat 15.00’te kendi sahasında Eski İzmir Gençlik ve Spor ile karşılaşacak. Alaçatı sahasında oynanacak müsabakada ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak sezona üç puanla başlama amacı güdüyor. Yeni sezonun ilk resmi maçına çıkacak olan ekipte, saha performansı ve disiplinin belirleyici olması bekleniyor.

çeşme belediyespor'un rakibi izmirspor:

Çeşme Belediyespor ise sezonun ilk haftasını deplasmanda geçirecek; ekip 25 Ekim Pazar saat 17.00’de Balçova sahasında İzmir’in köklü kulüplerinden İzmirspor ile karşılaşacak. Zorlu bir deplasmana çıkacak olan Çeşme Belediyespor, güçlü rakip karşısında alacağı olumlu sonuçla lige moralli bir giriş yapmayı amaçlıyor.

ilk hafta sonuçlarının önemi:

Çeşme futbolunu temsil eden her iki takımın da açılış haftasındaki performansı, sezonun başlangıcında hem saha içi hem de taraftar nezdinde belirleyici olacak. Her iki temsilcinin de hedefi, ilk haftada galibiyet elde ederek ilerleyen maçlar öncesinde güven ve moral sağlamak. Maçlar, bölge futbol kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.

SÜPER AMATÖR LİG’DE İLK HAFTA HEYECANI: ALAÇATISPOR EVİNDE, ÇEŞME BELEDİYESPOR...

SÜPER AMATÖR LİG’DE İLK HAFTA HEYECANI: ALAÇATISPOR EVİNDE, ÇEŞME BELEDİYESPOR DEPLASMANDA

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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