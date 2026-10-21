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Şimşek kulüpleri Afyonkarahisar'da floor curling müsabakalarında zirveye çıktı

Afyonkarahisar Çiğiltepe Spor Salonu'nda düzenlenen Floor Curling genç kulüp müsabakalarında Şimşek A ve B kulüpleri farklı kategorilerde birinciliğe ulaştı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Şimşek kulüpleri Afyonkarahisar'da floor curling müsabakalarında zirveye çıktı

Müsabakalar tamamlandı:

Afyonkarahisar'da Çiğiltepe Spor Salonunda düzenlenen Floor Curling Genç Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Karma Kulüp Müsabakaları tamamlandı.

Kategori sonuçları:

Genç kızlar kategorisinde Şimşek A Kulübü, genç erkekler kategorisinde Şimşek B Kulübü, genç karma kategorisinde ise Şimşek A Kulübü birinciliği elde etti.

Ödül töreni:

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

AFYONKARAHİSAR’DA ÇİĞİLTEPE SPOR SALONU’NDA DÜZENLENEN FLOOR CURLİNG GENÇ ERKEKLER, GENÇ KIZLAR VE...

AFYONKARAHİSAR’DA ÇİĞİLTEPE SPOR SALONU’NDA DÜZENLENEN FLOOR CURLİNG GENÇ ERKEKLER, GENÇ KIZLAR VE GENÇ KARMA KULÜP MÜSABAKALARI TAMAMLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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