Şimşek kulüpleri Afyonkarahisar'da floor curling müsabakalarında zirveye çıktı

Müsabakalar tamamlandı:
Afyonkarahisar'da Çiğiltepe Spor Salonunda düzenlenen Floor Curling Genç Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Karma Kulüp Müsabakaları tamamlandı.
Kategori sonuçları:
Genç kızlar kategorisinde Şimşek A Kulübü, genç erkekler kategorisinde Şimşek B Kulübü, genç karma kategorisinde ise Şimşek A Kulübü birinciliği elde etti.
Ödül töreni:
Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.
AFYONKARAHİSAR’DA ÇİĞİLTEPE SPOR SALONU’NDA DÜZENLENEN FLOOR CURLİNG GENÇ ERKEKLER, GENÇ KIZLAR VE GENÇ KARMA KULÜP MÜSABAKALARI TAMAMLANDI.
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