Canik'te okullar yeni döneme temiz ve hazırlıklı giriyor

Canik Belediyesi okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor

Canik Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda kapsamlı temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediyenin ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve ferah bir ortamda eğitim görmesi amacıyla okullarda titiz bir çalışma yürütüyor.

çalışmanın kapsamı:

Yürütülen çalışmalar arasında sınıf ve koridorların yıkama işlemleri, dış alanlarda çim biçme ve yabani ot temizleme faaliyetleri yer alıyor. Okulların fiziki alanları elden geçirilerek sıraların yeniden kullanılmasına hazırlık yapılıyor; böylece hem hijyen hem de öğrenme ortamının düzenlenmesi hedefleniyor.

başkanın mesajı:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çalışmaları açıklarken, "Canik’imizdeki okullarımızı yeni eğitim yılına hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Sandıkçı, okulların uyum haftası öncesinde tüm temizlik işlemlerinin tamamlanacağını vurgulayarak yıl boyunca periyodik temizliklerin sürdürüleceğini belirtti ve öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Belediye yetkilileri, okulların uyum haftasına hazır hale getirilmesinin yanı sıra eğitim yılı süresince de düzenli bakım ve temizlik programlarının devam edeceğini açıkladı. Vatandaşlar ve okul yönetimleriyle koordinasyon içinde yürütülen çalışmaların, öğrencilerin güvenli ve temiz bir ortamda eğitim almasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

SAMSUN CANİK BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ OKULLARDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR.