Dolar 48,3112 +0,03%
Euro 56,2309 +0,17%
Bist 13.905,71 -1,03%
Altın Gram 6.951,37 +1,38%
EUR/USD 1,1609 +0,15%
Brent Petrol 96,33 +0,73%
--°

Canik'te okullar yeni döneme temiz ve hazırlıklı giriyor

Canik Belediyesi, 2026-2027 eğitim yılı öncesi okullarda yıkama, çim biçme ve yabani ot temizliği yaparak öğrencilere temiz ve ferah alanlar hazırlıyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Canik'te okullar yeni döneme temiz ve hazırlıklı giriyor

Canik Belediyesi okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor

Canik Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda kapsamlı temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediyenin ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve ferah bir ortamda eğitim görmesi amacıyla okullarda titiz bir çalışma yürütüyor.

çalışmanın kapsamı:

Yürütülen çalışmalar arasında sınıf ve koridorların yıkama işlemleri, dış alanlarda çim biçme ve yabani ot temizleme faaliyetleri yer alıyor. Okulların fiziki alanları elden geçirilerek sıraların yeniden kullanılmasına hazırlık yapılıyor; böylece hem hijyen hem de öğrenme ortamının düzenlenmesi hedefleniyor.

başkanın mesajı:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çalışmaları açıklarken, "Canik’imizdeki okullarımızı yeni eğitim yılına hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Sandıkçı, okulların uyum haftası öncesinde tüm temizlik işlemlerinin tamamlanacağını vurgulayarak yıl boyunca periyodik temizliklerin sürdürüleceğini belirtti ve öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Belediye yetkilileri, okulların uyum haftasına hazır hale getirilmesinin yanı sıra eğitim yılı süresince de düzenli bakım ve temizlik programlarının devam edeceğini açıkladı. Vatandaşlar ve okul yönetimleriyle koordinasyon içinde yürütülen çalışmaların, öğrencilerin güvenli ve temiz bir ortamda eğitim almasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

SAMSUN CANİK BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ OKULLARDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI YOĞUN...

SAMSUN CANİK BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ OKULLARDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kars’ta etiket avı: kırtasiyelerde raf ile kasa fiyatı karşılaştırılıyor
images

Okula hazırlık kolaylaştı: İzmir Büyükşehir 20 bin haneye kırtasiye desteği sund...
images

Araban'da 58 okul son kontrollerle yeni döneme hazırlanıyor
images

MTSO’dan başarıya plaketi: LGS'de tam puan ve YKS'de ilk 100'e girenlere ödül

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kars’ta etiket avı: kırtasiyelerde raf ile kasa fiyatı karşılaştırılıyor

Başkanın benzetmesi: dört ilçenin üzümü Osimhen'in bonservisine denk değil

Denizli ticaret borsası'nda yeni dönem için sandık günü: meslek komiteleri ve meclis 6 ekim'de seçilecek

Casper PAD Z10 Pro'yla yapay zekâ destekli üretkenliğe davet

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı