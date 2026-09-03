Kars’ta etiket avı: kırtasiyelerde raf ile kasa fiyatı karşılaştırılıyor

Okula dönüş öncesi kırtasiye trafiğinde sıkı denetim:

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Kars’ta kırtasiye alışverişlerinin yoğunlaşması üzerine denetimler yoğunlaştırıldı. Kars Valiliği koordinasyonunda oluşturulan ekipler, çok sayıda işletmede ürün etiketlerinden kasa ve raf arasında görülen fiyat farklılıklarına kadar geniş bir denetim yürütüyor.

Kontrollerde öncelik, okul çantası, defter, kalem, silgi ve boya gibi öğrencilerin en çok talep ettiği eğitim malzemelerine veriliyor. Denetimler sırasında raflardaki fiyat etiketlerinin mevzuata uygun olup olmadığı dikkatle inceleniyor, kasada tüketiciden talep edilen tutarla rafta görülen fiyatlar karşılaştırılıyor.

Denetimin kapsamı ve hukuki dayanak:

İncelemeler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve Haksız Fiyat Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında gerçekleştiriliyor. Ticaret İl Müdürlüğü ile Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinden oluşturulan ekipler, işletmeleri tek tek kontrol ederek haksız fiyat artışı iddialarını da araştırıyor.

Yetkililer, denetimlerin yalnızca etiketlerin varlığını kontrol etmekle kalmayıp raf-kasa uyumsuzlukları ve mevsimsel veya talebe dayalı olağan dışı fiyat artışlarının da tespitine odaklandığını belirtiyor.

Velilere alışveriş uyarısı ve şikayet kanalları:

Vatandaşlar alışveriş yaparken ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol etmeye, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırmaya ve şüpheli durumlarda yetkili mercilere bildirimde bulunmaya davet edildi. Yetkililer, denetimlerin kapsamlı şekilde sürdürüleceğini ve mağduriyetlerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Olası şikayetler için tüketicilerin başvurabileceği kanallar arasında Alo 175 Tüketici Hattı, Haksız Fiyat Artışı (HFA) Şikayet Sistemi, CİMER ve yazılı başvurularla Kars Ticaret İl Müdürlüğü yer alıyor.

Hedef: şeffaf ve güvenli alışveriş:

Kars’ta yürütülen denetimlerin temel amacı, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde artan alışveriş hareketliliğinin tüketici aleyhine fırsata dönüşmesini engellemek ve velilerin güvenli, şeffaf bir alışveriş deneyimi yaşamasını sağlamak. Denetimler süresince tespit edilen uygunsuzluklara yönelik idari yaptırım süreçlerinin işletileceği bildirildi.

KARS’TA OKUL ZİLİ ÇALMADAN KIRTASİYELERE SIKI DENETİM: FİYAT ETİKETLERİ TEK TEK İNCELENİYOR(KARS-İHA)