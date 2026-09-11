Okullar yeni döneme hazırlanırken yükümlüler sınıfları yeniledi

Denetimli serbestlik kapsamında okullarda kapsamlı yenileme

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kamuya yararlı hizmet kapsamında 11 okul ile 3 camide kapsamlı boya, bakım ve çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla eğitim alanları, ortak kullanım mekânları ve ibadethaneler yeni döneme hazırlanmış oldu.

çalışmanın kapsamı:

Uygulama kapsamında 187 sınıf başta olmak üzere eğitim ve ortak kullanım alanlarında yenileme yapıldı. Ayrıca 20 atölye, 15 oda, 11 laboratuvar, 5 kütüphane ve 5 mescit ile çeşitli koridor ve merdiven boşluklarının boya ve badana işlemleri tamamlandı. Beş okulda boya ve badana çalışmaları, altı okulda ise tamirat, tadilat ve çevre düzenlemesi yürütüldü. Üç camide de çevre düzenlemesi ve temizlik işleri yapılarak ibadethanelerin kullanıma hazır hale gelmesi sağlandı.

amaç ve koordinasyon:

Çalışmalar, açık ceza infaz kurumlarından denetimli serbestlik kapsamında ayrılan ve kanunen iyi halli olduğu tespit edilen hükümlülerin şartlı salıverilme tarihine kadar tabi oldukları denetimli serbestlik sürecinin bir parçası olarak gerçekleştirildi. Bu uygulamayla yükümlülere sorumluluk bilinci kazandırılması, topluma yeniden kazandırma ve sosyal uyumun desteklenmesi hedeflendi. İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı koordinasyonunda yürütülen faaliyetlerin, denetimli serbestlik uygulamasının yalnızca bir infaz yöntemi olmayıp aynı zamanda iyileştirme ve rehabilitasyon amacı taşıdığı vurgulandı.

Gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları sayesinde sınıflar, atölyeler, laboratuvarlar ve ortak kullanım alanları öğrencilerin daha temiz, ferah ve düzenli ortamlarda eğitimlerine başlayabilmesi için hazır hale getirildi. Hem kamuya yararlı hizmet sağlanması hem de yükümlülerin toplumsal fayda üretmeleri amaçlanarak, eğitim altyapısının ihtiyaçlarına katkı sunuldu.

İSTANBUL ANADOLU DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ALTINDA BULUNAN YÜKÜMLÜLER, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE 11 OKUL İLE 3 CAMİDE BOYA, BAKIM, ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ. ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 187 SINIFTA BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇOK SAYIDA ALAN YENİLENEREK YENİ EĞİTİM YILINA HAZIR HALE GETİRİLDİ.