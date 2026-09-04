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Okullara bakım eli: denetimli serbestlik yükümlüleri 6 okulda tadilat yaptı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri, Akdeniz ilçesindeki 6 okulda boya, alçıpan ve tadilat çalışmaları gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Okullara bakım eli: denetimli serbestlik yükümlüleri 6 okulda tadilat yaptı

Denetimli serbestlik yükümlüleri okullarda bakım ve onarım yaptı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğü çerçevesinde okulların fiziki ihtiyaçlarına yönelik bakım ve tadilat işleri gerçekleştirildi. Çalışmalar, öğrencilerin bulunmadığı dönemlerde Akdeniz ilçesinde yoğunlaştı.

Çalışmanın kapsamı:

Denetimli serbestlik yükümlüleri, toplam 6 okulta sınıf, koridor ve dış cephelerde boya kazıma, alçıpan uygulamaları, astar boya ve yağlı boya gibi işler yaptı. Ayrıca gerekli temizlik ve küçük onarım işleri de program dahilinde tamamlandı.

İşlemlerin uygulandığı okullar arasında Cengiz Topel İlk ve Ortaokulu, Ahmet Mete Işıkara İlkokulu, Mehmet Dağlı İmam Hatip Ortaokulu, Mine Günaştı Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kürkçü Abdulkadir Perşembe Ortaokulu ve Ertuğrul Gazi Ortaokulu yer aldı.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, uygulamayı yalnızca bir zorunluluk olarak görmediklerini, bunun aynı zamanda kişilerin topluma tekrar kazandırılması ve kamu yararına katkı sunulması açısından önem taşıdığını belirtti. Emre, bu tür çalışmaların eğitim kurumlarının fiziksel şartlarının iyileştirilmesine ve yükümlülerde sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağladığını vurguladı.

Yetkili makamlar, okul bakım ve onarım çalışmalarının ihtiyaç duyulan diğer kurumlarda da devam etmesinin planlandığını ve benzer uygulamaların sürdürüleceğini bildirdi. Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerin, hem öğrencilerin daha sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşmasına hem de topluma fayda sağlamaya yönelik olduğuna dikkat çekildi.

MERSİN&#039;DE DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİ, KAMU YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA 6 OKULDA BOYA, BAKIM...

MERSİN'DE DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİ, KAMU YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA 6 OKULDA BOYA, BAKIM VE TADİLAT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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