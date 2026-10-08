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Okullarda siber farkındalık yayılıyor: Kastamonu'da Hayata Renk Verelim projesi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nün 'Hayata Renk Verelim' projesiyle 19 ilçede öğrencilere güvenlik, internet ve zorbalık konularında eğitim veriliyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 20:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Okullarda siber farkındalık yayılıyor: Kastamonu'da Hayata Renk Verelim projesi

Kastamonu'da 'Hayata Renk Verelim' ile öğrencilere kapsamlı güvenlik eğitimi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, öğrenciler güvenlik ve dijital riskler hakkında bilgilendiriliyor. Proje, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanırken, uygulama Kronospan Orman ürünleri firması tarafından destekleniyor.

Eğitimin kapsamı:

Eğitim programında öğrencilere temel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, sosyal medya bağımlılığı, siber suç, siber zorbalık ve akran zorbalığı konuları hakkında bilgi veriliyor. Polis memurları, öğrencilere konuları anlatırken destekleyici videolar göstererek farkındalığın artmasını sağlamayı hedefliyor.

Uygulama ve destek:

Proje kapsamında il merkezi ve 19 ilçedeki okullar düzenli olarak ziyaret ediliyor. Eğitimlere katılan öğrencilere motivasyon ve öğrenmeyi desteklemek amacıyla okuma setleri ve kırtasiye malzemeleri hediye ediliyor. Yetkililer, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında 19 bin 362 öğrenciye eğitim verildiğini belirtti.

KASTAMONU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA, ÖĞRENCİLER TEMEL GÜVENLİK...

KASTAMONU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA, ÖĞRENCİLER TEMEL GÜVENLİK KURALLARI, GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI, SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, SİBER SUÇ, SİBER ZORBALIK, AKRAN ZORBALIĞI KONULARINDA BİLİNÇLENDİRİLİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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