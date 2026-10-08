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Maltepe'de çökmenin ardından Ahmet Muhammet İnan'ın cenazesi aileye teslim edildi

İstanbul Maltepe'de üç katı çöken 7 katlı binada hayatını kaybeden Ahmet Muhammet İnan'ın cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 21:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Maltepe'de çökmenin ardından Ahmet Muhammet İnan'ın cenazesi aileye teslim edildi

olay yeri ve ilk bilgiler:

İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın sabah saat 05.40 sıralarında 3 katında çökme meydana geldi. Olayda enkaz altında kalan kişilerden iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

otopsi ve cenaze teslimatı:

Enkazdan çıkarılan cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Ahmet Muhammet İnan'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

İSTANBUL MALTEPE’DE 7 KATLI BİNANIN 3 KATININ ÇÖKMESİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN AHMET MUHAMMET...

İSTANBUL MALTEPE’DE 7 KATLI BİNANIN 3 KATININ ÇÖKMESİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN AHMET MUHAMMET İNAN’IN CENAZESİ, OTOPSİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN AİLESİNE TESLİM EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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