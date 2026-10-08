Maltepe'de çökmenin ardından Ahmet Muhammet İnan'ın cenazesi aileye teslim edildi

olay yeri ve ilk bilgiler:
İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın sabah saat 05.40 sıralarında 3 katında çökme meydana geldi. Olayda enkaz altında kalan kişilerden iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
otopsi ve cenaze teslimatı:
Enkazdan çıkarılan cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Ahmet Muhammet İnan'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.
İSTANBUL MALTEPE’DE 7 KATLI BİNANIN 3 KATININ ÇÖKMESİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN AHMET MUHAMMET İNAN’IN CENAZESİ, OTOPSİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN AİLESİNE TESLİM EDİLDİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!