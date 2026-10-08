İlçe meydanında ayakkabı boyacısı, maaşını sokak hayvanlarına harcayan engelliye ödül

ilçe meydanında mesaisi ve merhameti:

Hüseyin Öztürk, Zonguldak’ın Alaplı ilçesi merkezindeki meydanda yıllardır ayakkabı boyacılığı yaparak hayatını sürdürüyor. Kendi geçimini sağlarken gösterdiği duyarlılıkla dikkat çeken Öztürk, aylık gelirini sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımı için kullanıyor. Mütevazı yaşamına rağmen sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan bu yaklaşım, çevresindekilerin takdirini kazanmış durumda.

İyilik hikâyesi daha önce İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından “Engelli Ayakkabı Boyacısı Maaşını Köpeğe Harcıyor” başlığıyla haberleştirildi ve geniş kitlelere ulaştı. Bu yerel haber, Öztürk’ün fedakârlığını görünür kıldı ve hikâyesinin farklı mecralara taşınmasını sağladı.

ödül töreni ve takdir:

Ankara’da düzenlenen 7. Merhamet ve Emek Ödülleri töreninde, topluma örnek olan isimlere ödüller verildi. Töreni düzenleyen Cumhur Haber Ajansı tarafından yapılan organizasyonda, siyaset dünyasından çok sayıda isim yer aldı ve Hüseyin Öztürk sokak hayvanlarına gösterdiği merhamet nedeniyle ödüle layık görüldü.

Törene taşınan hikâye, Öztürk’ün sadece yerel düzeyde değil ülke genelinde de takdir görmesine vesile oldu. Ödülle taltif edilmesi, hem bireysel fedakârlığın hem de toplumda merhamet davranışlarının görünür kılınmasının bir simgesi olarak değerlendiriliyor.

Hüseyin Öztürk ödülün ardından da Alaplı meydanındaki mesleğini sürdürmeye ve sokak hayvanlarına destek olmaya devam ediyor; çevresi onun bu tutumunu örnek davranış olarak nitelendiriyor.

ZONGULDAK'IN ALAPLI İLÇESİNDE AYAKKABI BOYACILIĞI YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLAYAN VE MAAŞINI SOKAK HAYVANLARININ BAKIMINA HARCAYAN ENGELLİ HÜSEYİN ÖZTÜRK, İHLAS HABER AJANSI'NIN (İHA) HABERİYLE GÜNDEME GELMESİNİN ARDINDAN ANKARA'DA DÜZENLENEN 7. MERHAMET VE EMEK ÖDÜLLERİ TÖRENİNDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.