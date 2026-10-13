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Oltu'da bir dönemin esnafı Abdullah Taşçı toprağa verildi

Oltu'nun tanınmış esnafı Abdullah Taşçı, kalp krizi sonucu vefat etti; cenazesi Aslanpaşa Camisi'nde kılınarak Cankurtaran Mezarlığı'na defnedildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Oltu'da bir dönemin esnafı Abdullah Taşçı toprağa verildi

cenaze töreni:

Erzurum'un Oltu ilçesinin eski ve tanınmış esnaflarından Abdullah Taşçı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhum, Oltu ilçesi Kemerkaya Mahallesi halkındandı.

Cenazesi, öğle namazını müteakip Aslanpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığı'nda toprağa verildi.

aile ilişkileri:

Abdullah Taşçı, merhum Sadrettin Taşçı'nın oğlu, Nuri Taşçı'nın kardeşi ve Salih Taşçı'nın babası olarak biliniyordu.

Oltu'da uzun yıllar esnaflık yapan Taşçı'nın vefatı, ilçede üzüntüyle karşılandı; yakınları yasını sürdürüyor.

OLTU’NUN TANINMIŞ ESNAFI ABDULLAH TAŞÇI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

OLTU’NUN TANINMIŞ ESNAFI ABDULLAH TAŞÇI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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