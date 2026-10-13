Seben'de imece ruhu canlandı: kaymakam ve köylüler pekmez kaynattı

Seben'de geleneksel pekmez kaynatma etkinliği

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Susuz köyü Çatak Mahallesi'nde düzenlenen imece usulü pekmez kaynatma etkinliğinde, vatandaşlarla birlikte Kaymakam Metehan Güngör ve eşi Özge Aslan Güngör de yer aldı. Etkinlik, mahallenin bir araya gelerek geleneksel yöntemlerle üretimi sürdürdüğünü gösterdi.

imeceyle sürdürülen üretim:

Mahalle sakinleri, kazanların başında topluca çalışarak pekmez kaynatma sürecini yürüttü. Kaymakam Güngör de vatandaşlarla birlikte kazanların başına geçerek uygulamayı bizzat deneyimledi ve üretime katkı sağladı. Etkinlikte geleneksel yöntemlerin korunması ve paylaşımın önemi ön plana çıktı.

sosyal dayanışma ve teşekkür:

Etkinlik sırasında mahalle sakinleriyle sohbet eden Metehan Güngör, misafirperverlikleri için vatandaşlara teşekkür etti ve onlara helal ve bereketli kazançlar diledi. Yerel dayanışmanın örneği olan bu tür imeceler, hem üretimin hem de kültürel geleneğin sürdürülmesine katkı sağlıyor.

BOLU’NUN SEBEN İLÇESİNDE GELENEKSEL YÖNTEMLERLE PEKMEZ KAYNATAN VATANDAŞLARA, KAYMAKAM METEHAN GÜNGÖR VE EŞİ ÖZGE ASLAN GÜNGÖR DE EŞLİK ETTİ.