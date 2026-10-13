Samsun bürokrasisinin tanınmış ismi Emin Çolak hayatını kaybetti

Emin Çolak'ın vefatı

Emin Çolak, uzun yıllar süren bürokratik görevlerinin ardından Samsun'da 5 yıl 5 ay süren vali yardımcılığı döneminin ardından yaşamını yitirdi. Aslen Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinden olan Çolak, 27 Temmuz 2020'de yayımlanan 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Ankara Vali Yardımcılığı görevinden Samsun Vali Yardımcılığına atanmış, 31 Aralık 2025 itibarıyla emekliye ayrılmıştı.

Kariyeri ve görevleri:

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü mezunu olan merhum Çolak, meslek hayatında sırasıyla Kayseri Yahyalı Kaymakam Vekilliği, Muğla Dalaman Kaymakam Vekilliği, Isparta Senirkent Kaymakamlığı, Kırşehir Akçakent Kaymakamlığı, Kars Vali Yardımcılığı, Elazığ Vali Yardımcılığı, Konya Karapınar Kaymakamlığı, Samsun Alaçam Kaymakamlığı, Kırşehir Vali Yardımcılığı, Yalova Vali Yardımcılığı, Sakarya Vali Yardımcılığı, İstanbul Vali Yardımcılığı, Ankara Vali Yardımcılığı ve son olarak Samsun Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Vefat duyurusu ve tören:

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenilen Çolak'ın vefatını Canik Kaymakamı Şeref Aydın sosyal medya hesabından duyurdu. Duygusal paylaşımında Aydın, 'Emin Abi de bu fani âlemden ebedî âleme göçtü. Nezaket sahibi, çalışkan, işinde ciddi bir meslek büyüğümüzdü. Emekliliğinin yılı bile dolmamıştı daha Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mülki idare camiamızın başı sağ olsun' ifadelerine yer verdi.

Cenaze töreni, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Kızılca Köyü Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kızılca köyü mezarlığı'na defnedilmek suretiyle gerçekleştirildi.

SAMSUN’DA 5 YIL 5 AY BOYUNCA VALİ YARDIMCILIĞI GÖREVİNDE BULUNAN EMİN ÇOLAK, HAYATINI KAYBETTİ.