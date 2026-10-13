Dolar 49,3638 +0,01%
Euro 55,2756 +0,40%
Bist 12.238,35 +0,72%
Altın Gram 6.650,83 +0,00%
EUR/USD 1,1194 +0,30%
Brent Petrol 105,84 -0,76%
--°

Samsun bürokrasisinin tanınmış ismi Emin Çolak hayatını kaybetti

Samsun'da 5 yıl 5 ay vali yardımcılığı yapan Emin Çolak yaşamını yitirdi; cenazesi memleketi Gümüşhacıköy Kızılca Köyü'nde toprağa verildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun bürokrasisinin tanınmış ismi Emin Çolak hayatını kaybetti

Emin Çolak'ın vefatı

Emin Çolak, uzun yıllar süren bürokratik görevlerinin ardından Samsun'da 5 yıl 5 ay süren vali yardımcılığı döneminin ardından yaşamını yitirdi. Aslen Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinden olan Çolak, 27 Temmuz 2020'de yayımlanan 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Ankara Vali Yardımcılığı görevinden Samsun Vali Yardımcılığına atanmış, 31 Aralık 2025 itibarıyla emekliye ayrılmıştı.

Kariyeri ve görevleri:

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü mezunu olan merhum Çolak, meslek hayatında sırasıyla Kayseri Yahyalı Kaymakam Vekilliği, Muğla Dalaman Kaymakam Vekilliği, Isparta Senirkent Kaymakamlığı, Kırşehir Akçakent Kaymakamlığı, Kars Vali Yardımcılığı, Elazığ Vali Yardımcılığı, Konya Karapınar Kaymakamlığı, Samsun Alaçam Kaymakamlığı, Kırşehir Vali Yardımcılığı, Yalova Vali Yardımcılığı, Sakarya Vali Yardımcılığı, İstanbul Vali Yardımcılığı, Ankara Vali Yardımcılığı ve son olarak Samsun Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Vefat duyurusu ve tören:

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenilen Çolak'ın vefatını Canik Kaymakamı Şeref Aydın sosyal medya hesabından duyurdu. Duygusal paylaşımında Aydın, 'Emin Abi de bu fani âlemden ebedî âleme göçtü. Nezaket sahibi, çalışkan, işinde ciddi bir meslek büyüğümüzdü. Emekliliğinin yılı bile dolmamıştı daha Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mülki idare camiamızın başı sağ olsun' ifadelerine yer verdi.

Cenaze töreni, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Kızılca Köyü Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kızılca köyü mezarlığı'na defnedilmek suretiyle gerçekleştirildi.

SAMSUN’DA 5 YIL 5 AY BOYUNCA VALİ YARDIMCILIĞI GÖREVİNDE BULUNAN EMİN ÇOLAK, HAYATINI...

SAMSUN’DA 5 YIL 5 AY BOYUNCA VALİ YARDIMCILIĞI GÖREVİNDE BULUNAN EMİN ÇOLAK, HAYATINI KAYBETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hitit Üniversitesi kampüsünde kız çocuklarının hakları oyun ve egzersizle işlend...
images

28 Şubat davasıyla anılan eski korgeneral Çetin Saner için veda
images

Seben'de imece ruhu canlandı: kaymakam ve köylüler pekmez kaynattı
images

Oltu'da bir dönemin esnafı Abdullah Taşçı toprağa verildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyşehir gölü'nde 24 saat denetimle yasa dışı avcılık önleniyor

Kral vi. felipe sebte'ye ziyaretinde kraliyetin desteğini yineledi

Beyşehir'de 'trafikte beni görün' ile engelsiz ulaşım vurgusu

Üniversiteler arası köprüler güçleniyor: ALKÜ ile Tlemcen yeni adımlar attı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi