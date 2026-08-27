Omsan'ın büyüme reçetesi: verimlilik ve teknolojiyle kaynağı değere dönüştürmek

Capital500 analizi: OMSAN verimlilikte öne çıktı:

Capital500 verileri üzerinden yapılan analiz, OMSAN'ın çalışan başına yaklaşık 12,3 milyon TL ciro ile lojistik sektöründe operasyonel verimlilikte öne çıktığını gösteriyor. Bu sonuç, şirketin yalnızca finansal büyüklüğünü değil, uzun vadeli yatırım ve süreç odaklı iş modelinin somut yansımasını ortaya koyuyor.

analiz ne gösteriyor:

Capital500 araştırmasına göre, Türkiye’nin en büyük 500 özel şirketi arasında yer alan OYAK şirketlerinden OMSAN, kamuya açıklanan ciro ve çalışan sayıları üzerinden yapılan karşılaştırmada sektör ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi. Çalışan başına düşen ciroya dayalı bu metrik, şirketlerin kaynaklarını ne kadar etkin kullandığını ölçmede önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Tablodaki bu başarı, şirketin yıllardır sürdürdüğü dijitalleşme, entegre lojistik, süreç yönetimi, insan kaynağı ve sürekli iyileştirme yatırımlarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Analiz, artık büyüklüğün tek başına yeterli olmadığını; aynı zamanda bu büyüklüğün sürdürülebilir ve verimli bir sistemle yönetilmesinin belirleyici olduğunu vurguluyor.

strateji ve gelecek hedefleri:

OMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Arıburnu, şirketin yaklaşımını şu sözlerle özetliyor: "Büyüklük ne kadar iş yaptığınızla, güç ise o işi ne kadar verimli yaptığınızla ölçülür. Biz OMSAN’da büyümeyi, daha fazla değer üretme kabiliyeti olarak görüyoruz."

Arıburnu, çalışan başına ciro performansının bu stratejinin somut bir yansıması olduğunu belirterek, "Bu sonuç, çalışma arkadaşlarımızın emeğinin, dijitalleşme yatırımlarımızın, entegre lojistik yetkinliğimizin ve sürekli iyileştirme kültürümüzün ortak eseridir" dedi. Şirket, verimliliği sadece finansal bir gösterge olarak görmüyor; insan, teknoloji ve operasyonel kabiliyetin birlikte değer üretmesi olarak tanımlıyor.

Şirketin yatırımları demiryolundan depolamaya, otomotivten uluslararası operasyonlara kadar geniş bir yelpazede ilerliyor ve bu entegre yapı ölçekte önemli bir avantaj sağlıyor. Ancak Arıburnu'ya göre bu ölçek yalnızca verimlilikle birleştiğinde gerçek bir rekabet avantajına dönüşüyor: "Her yatırımın sonunda daha fazla değer olmalı."

Capital500 analizinin ortaya koyduğu bir diğer önemli mesaj, lojistik sektöründe rekabetin değişen doğası: "Geleceğin lojistik şirketi en fazla kaynağa sahip olan değil, sahip olduğu kaynağı en akıllı kullanan şirket olacak," diyen Arıburnu, OMSAN'ı bu hedef doğrultusunda daha verimli, daha entegre ve uluslararası ölçekte daha güçlü kılmak için çalıştıklarını vurguladı.

Şirket, masadan sahaya yapay zeka uygulamaları, robotik süreç otomasyonu ve büyüyen uluslararası operasyonlarıyla operasyonel mükemmelliği iş modelinin merkezine almaya devam ediyor. Ölçek ile verimliliği birlikte büyüten yapısıyla OMSAN, Türkiye'den bölgesel ve küresel pazarlara uzanan rekabet gücünü güçlendirmeyi hedefliyor.

OMSAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERGUN ARIBURNU