uğurlamada duygusal ve neşeli anlar:

Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi Merkez Camisi'nde 13 yıldır imam-hatip olarak görev yapan Ragıp Takım, tayini nedeniyle düzenlenen törenle uğurlandı. Takım'ın yeni görevi, Serdivan ilçesindeki Hacı Mükerrem Koç Camiine olarak açıklandı.

Görev süresi boyunca mahalle sakinleriyle kurduğu yakın ilişkiler ve her yaştan vatandaşa gösterdiği ilgi, Takım'ı cemaati nezdinde sevilen bir isim haline getirdi. Veda sırasında vatandaşlar duygularını 'Güle güle güzel kalpli çocuk' sözleriyle dile getirirken törende hem hüzün hem de coşku hissedildi.

cemaatin ritüeli ve son vedalar:

Vedanın ardından cemaati, imamlarını omuzlarına alarak tezahüratlar eşliğinde camiden uğurladı. Bu renkli uğurlama, mahalle dayanışmasının ve imamla kurulan yakın bağın somut bir göstergesi olarak kayda geçti.

Tören, yapılan konuşmalar ve sıcak vedalarla son buldu; Ragıp Takım, mahalle halkının alkışları ve iyi dilekleriyle yeni görev yerine uğurlandı.

KAYNARCA İLÇE SAKİNLERİ SEVİLEN İMAMLARINI YENİ GÖREV YERİNE OMUZLARDA TEZAHÜRATLARLA UĞURLADI.