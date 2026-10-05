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On yılın kitap coşkusu Sultanbeyli kent meydanında tamamlandı

10. Sultanbeyli Kitap Fuarı (26 Eylül-4 Ekim) Kent Meydanı'nda yapıldı; 102 yayınevi, 70 yazar ve yüz binlerce kitapsever etkinliklere katıldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 13:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

On yılın kitap coşkusu Sultanbeyli kent meydanında tamamlandı

10. sultanbeyli kitap fuarı kent meydanında tamamlandı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından 'Bir Dünya Kitap, Bir Kitap Dünya' temasıyla düzenlenen 10. Sultanbeyli Kitap Fuarı, 26 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Dokuz gün süren etkinlik dizisinde 102 yayınevi ve 70 yazar yer aldı; fuar boyunca söyleşiler, imza günleri ve sürpriz hediyelerle zenginleştirilen program, 7'den 70'e geniş bir ilgi gördü.

etkinlikler ve katılım:

Fuar boyunca yazarlar ve şairler okurlarıyla bir araya geldi, yayınevlerinin stantlarında kitaplar sergilendi ve ziyaretçilere eserleri inceleme imkânı sunuldu. Ziyaretçiler, düzenlenen söyleşilere katılma ve beğendikleri yazarlara kitaplarını imzalatma fırsatı buldu. Organizasyonun atmosferi, farklı yaş gruplarından gelen kitapseverlerin yoğun katılımıyla öne çıktı; etkinlikler süresince yüz binlerce kişi fuarı ziyaret etti.

başkan tombaş'ın değerlendirmesi:

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş fuarın kapanışında duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı: '10. Sultanbeyli Kitap Fuarı’mızı yoğun katılımla tamamladık. Dokuz gün boyunca on binlerce kitapseveri ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Fuarımıza gösterilen ilgi, gelecek yıl için bizlere büyük bir heyecan ve sorumluluk verdi. Bizlerle olan tüm kitapseverlere teşekkür ediyorum. Gelecek yıl 11. Sultanbeyli Kitap Fuarı’mızda görüşmek üzere.'

Tombaş, fuarın çocuklar ve gençlere sunduğu fırsatlara da vurgu yaparak şunları ifade etti: 'Çocuklarımızın kitapları incelemesi, kendi ilgi alanlarına göre eserler seçmesi ve yazarlarla tanışması bizim için çok kıymetli. Gençlerimiz, okudukları kitapların yazarlarına sorularını yöneltme, söyleşilerde farklı düşünceleri dinleme fırsatı buldu. Kitapla küçük yaşlarda kurulan bağın, hayat boyunca insana yol göstereceğine inanıyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız ve gençlerimiz okusun, düşünsün, sorgulasın ve üretsin. Kütüphanelerimiz, eğitim desteklerimiz ve kültür sanat çalışmalarımızla onların gelişimine katkı sunmayı sürdüreceğiz.'

Başkan Tombaş, fuarın ilçenin kültür hayatındaki yerini de şu sözlerle özetledi: 'On yıldır yazarlarımızı, yayıncılarımızı ve okurlarımızı Sultanbeyli’de bir araya getiriyoruz. Her yıl bu fuara yeni hatıralar, yeni dostluklar ve yeni okurlar ekleniyor. Kitapseverlerin ilgisiyle ilçemizin sınırlarını aşan bu kültür geleneğini birlikte büyütüyoruz. Başta onur konuğumuz Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma Hocamız olmak üzere, eserleri ve fikirleriyle fuarımıza değer katan bütün yazarlarımıza, yayınevlerimize ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sultanbeyli’mizin kültür ve düşünce hayatına katkı sunacak çalışmalarımızı aynı gayretle sürdüreceğiz.'

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ&#039;NİN &quot;BİR DÜNYA KİTAP, BİR KİTAP DÜNYA&quot; TEMASIYLA DÜZENLEDİĞİ 10....

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ'NİN "BİR DÜNYA KİTAP, BİR KİTAP DÜNYA" TEMASIYLA DÜZENLEDİĞİ 10. SULTANBEYLİ KİTAP FUARI SONA ERDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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