Onuachu: pozisyon tartışmalı, nihai karar hakemindir

Onuachu: nihai karar hakeme ait

Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu, UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında sahasında oynadıkları Freiburg karşısında 1-0 mağlup oldukları karşılaşmayı basın mensuplarına değerlendirdi. Onuachu, maç boyunca takımın iyi direndiğini ve yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

maç değerlendirmesi:

Onuachu, "Kaybetmemize rağmen iyi bir maç çıkardık. Karşımızda iyi bir rakip vardı. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Ben de gol atmak istiyorum. Ancak burada takımın kazanması önemli. Takım kazandığı sürece bir sorun yok. Fırsat geldiğinde ben de gol atarak takıma katkı vermek isterim" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, oyuncunun bireysel arzusu ile takımın öncelikli hedefi arasındaki dengeyi ortaya koydu.

tartışmalı pozisyon ve hakem yorumu:

Karşılaşmada tartışma yaratan pozisyonla ilgili Onuachu, "Hakem kararı önemli olabilir. Arkamdan ittirildim ancak burada nihai kararı verecek olan hakem" dedi. Forvetin sözleri, pozisyonun nihai değerlendirmesinin müsabakanın hakemine ait olduğunu vurguladı.

Onuachu ayrıca takım arkadaşı Mohamed Salah için, "Herkes Mohamed Salah gibi bir yıldızla çalışmak ister. Bize tecrübesiyle büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. Bu yorum, takım içindeki liderlik ve tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekti.

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Paul Onuachu, Freiburg maçının ardından yaptığı açıklamada, arkadan itildiğini ancak nihai kararı hakemin vereceğini belirterek, mağlubiyete rağmen iyi bir performans sergilediklerini söyledi.