Kapadokya semalarında hassasiyet mücadelesi

Kapadokya semalarında şampiyonluk sahnesi

Kapadokya'da ilk kez düzenlenen Türkiye Sıcak Hava Balonu Şampiyonası, pilotların hem hassasiyet hem de hız gerektiren görevlerde kıyasıya mücadele ettiği bir organizasyon olarak öne çıktı. Yarışma, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) ile Uluslararası Hava Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve hazırlıklar:

Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Macaristan ve Ermenistan'dan toplam 23 pilot katıldı. Nevşehir'in Göreme beldesi çevresi ve Çavuşin köyü etrafındaki farklı arazilerde ekipler, sıcak hava balonlarını uçuşa hazırladı. Gerekli uçuş izinlerinin alınmasının ardından balonlar gökyüzüne yükseldi.

Görevler, işaretleme ve değerlendirme:

Pilotlar, yarışma kapsamında kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için farklı irtifalarda uçuş gerçekleştirdi ve bölgeyi dört farklı nokta üzerinden dijital işaretleme ile taradı. Bu işaretlemeler, pilotların cep telefonları ve tabletlerine yükledikleri uygulamalar aracılığıyla kaydedildi.

Hakemler, cihazlara iletilen dijital işaretlemeleri değerlendirerek pilotların hassasiyet ve becerilerini puanlandıracak. Yapılacak değerlendirme sonucunda görevleri başarıyla tamamlayan pilotlar belirlenerek sıralama oluşturulacak.

Uçuşlar genelde yaklaşık bir saat sürdü ve Kapadokya semalarında oluşan renkli görüntüler organizasyona görsel bir zenginlik kattı. Pilotların performansları yarışma komitesince titizlikle inceleniyor.

KAPADOKYA'DA İLK KEZ DÜZENLENEN TÜRKİYE SICAK HAVA BALONU ŞAMPİYONASI'NDA PİLOTLAR, KENDİLERİNE VERİLEN GÖREVLERİ YERİNE GETİREBİLMEK İÇİN GÖKYÜZÜNDE KIYASIYA MÜCADELE ETTİ.