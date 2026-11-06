Emre Belözoğlu yuvaya dönüşün ağırlığını ve hedeflerini anlattı

İmza töreni ve yönetimin mesajı:

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu için 6 Kasım'da Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde imza töreni düzenlendi. Törene yönetim kurulu üyeleri Önder Fırat ve Cihan Kamer katıldı. İlk konuşmayı yapan Kamer, önceki teknik direktör İsmail Kartal'a teşekkür ederek kısa sürede yapılan değerlendirme sonucunda Emre ile şampiyonluk doğrultusunda devam etme kararı alındığını söyledi. Kamer, yönetim ve başkanın Emre'ye tam destek verdiğini, şampiyonluk için inançlarının tam olduğunu vurguladı.

Ardından söz alan Önder Fırat, Emre'nin hem kulübün bir evladı hem de donanımlı bir teknik adam olduğunu belirterek kendisine başarı dileklerini iletti.

Belözoğlu'nun sözleri:

Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu, törende "Bir kez daha yuvama dönmenin gururunu yaşıyorum" diyerek konuşmasına başladı. Emre, kulüpte daha önce sportif direktörlük ve kısa süreli teknik direktörlük görevlerini de tecrübe ettiğini, bu süreçlerin kendisine güç ve olgunluk kazandırdığını söyledi. Camiadan beklentilerin farkında olduğunu belirten Belözoğlu, sorumluluğu kabul ettiğini ve 5 sene öncesine göre daha gelişmiş bir anlayışla göreve geldiğini ifade etti.

Başkan ve yönetime güvenleri için teşekkür eden Emre, takım çalışmalarıyla ilgili kolaylık gösteren Kasımpaşa Spor Kulübü'ne de şükranlarını iletti.

Teknik kadro, Dirk Kuyt ve kısa dönem gözlemleri:

46 yaşındaki çalıştırıcı, teknik ekibinin 12-13 kişiden oluşacağını belirtti ve mevcut teknik sorumlu Dirk Kuyt'ın görevde kalıp kalmayacağı konusunda değerlendirme sürecinin sürdüğünü aktardı. Liverpool maçından önce Samandıra'da takımla tanıştığını ve Kuyt ile ekiplerinin maça hazırlık sürecine saygı duyduğunu söyleyerek, "Onların kazandığı bir maçın ardından bir payım olduğunu söylemek doğru olmaz" ifadesini kullandı.

Belözoğlu, kadroda kalite olduğunu, oyun temposu ve kalitenin günümüz futbolunda belirleyici olduğunu vurguladı ve hızlı bir oyun anlayışıyla kupalara giden yolun nasıl olduğunu bildiğini ekledi.

Hedefler, rekabet ve hukuki duruş:

Fenerbahçe tarihinin 99. teknik direktörü olarak hatırlatılmasına karşılık Emre, yönetimle beraber 100. teknik direktörü şampiyonluklar ve Avrupa kupalarıyla selamlamayı temenni ettiğini belirtti. Hedef olarak, "100. teknik direktöre 10-15 kupa kazanıp bu işi devretmek" şeklinde iddialı bir vizyon ortaya koydu.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak olmalarına dair, Arda ile geçmişe dayanan dostluğunu ve Arda'nın yurt dışında örnek işler yaptığını dile getiren Emre, bu rekabetin dostluk çerçevesinde geçeceğini söyledi.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile süregelen dostluğunun eleştirilmesine de değinen Belözoğlu, kişisel ilişkilerin önemini vurgularken Fenerbahçe mevzubahis olduğunda kulübün menfaatlerinin her zaman ön planda olduğunu, şampiyonluk hedefinin her şeyin üstünde olduğunu belirtti.

Ayrıca federasyonlar ve hakemlikle ilgili olarak, "TFF, MHK dahil olmak üzere Fenerbahçe’nin haklarını sonuna kadar arayacağım" diyerek hukuki ve idari konularda da kulübün menfaatini koruyacağını söyledi.

Basın sorularının ardından resmi imzaların atılmasıyla tören sona erdi ve Belözoğlu resmen takımın başına geçti.

Fenerbahçe’de yeni teknik direktör Emre Belözoğlu için imza töreni yapıldı. Törende konuşan Belözoğlu, her zaman hayali olan ve yuvası olarak gördüğü Fenerbahçe’ye bir kez daha gelmenin gururunu yaşadığını söyledi.