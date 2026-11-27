Veda töreni ve duygular

Şehit Volkan Demirhan, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tören boyunca yaşananlar, yakınları ve katılanlar nezdinde derin bir hüzün oluşturdu; anma konuşmaları ve saygı duruşlarıyla hayatı ve görevi yad edildi.

aile, meslek ve toplumun tepkisi

Törente aile üyeleri, meslektaşları ve vatandaşların duyguları ön plana çıktı. Katılımcılar, hem acılarını paylaşmak hem de bir kez daha saygı göstermek üzere bir araya geldi; törenin genel atmosferi birlik ve dayanışma mesajları taşıdı.

anlam ve kalıcı iz

Bu veda, geride kalanlar için bir yas süreci başlatırken, aynı zamanda toplumda minnet ve saygı duygularını tazeledi. Volkan Demirhan'ın anısı, uğurlama töreniyle birlikte yakınları ve toplum nezdinde anılmaya devam edecek.

Şehit Volkan Demirhan, son yolculuğuna uğurlandı