Öz İplik İş Sendikası'ndan Işıl Tekstil önünde tepki

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Işıl Tekstil önünde, işçilerin sendikal hak ve özgürlükleri için yürütülen mücadele kapsamında Öz İplik İş Sendikası tarafından bir eylem gerçekleştirildi. Sendika sözcüleri, geçmişe dayanan ve yeniden gündeme gelen engelleme iddialarını basına açıkladı.

Geçmişte başlayan yöntemler ve yeni iddialar:

Sendika temsilcileri, 2023 yılında yürütülen örgütlenme döneminde fabrikanın önündeki asfalt zemine döşenen su fıskiyelerinin, sendika temsilcileri fabrikaya yaklaştığında basınçlı su püskürterek iletişimi engelleyecek şekilde kullanıldığını belirtti. Bu yöntemin hem sendikal haklara yönelik yaklaşımı ortaya koyduğunu hem de kamuoyunda 'trajikomik' görüntülere yol açtığını ifade ettiler. Bugünkü eylemde ise farklı yöntemlerle, yüksek sesli sirenlerin çalındığı, fabrika girişlerinin araçlarla kapatılmaya çalışıldığı iddia edildi.

Sendika açıklamasında ayrıca, fabrikanın yakınlarına park eden sendika aracının lastiklerine üçüncü kişilerce müdahale edildiği ve lastiklerin indirilmiş halde bulunduğu bildirildi. Olayın sorumlularının tespit edilmesi amacıyla Ulaş Jandarma Komutanlığına başvuru yapıldığı da paylaşıldı.

Sendikanın tepkisi ve hukuki süreç:

Öz İplik İş Sendikası, söz konusu uygulamaların birbirini takip etmesinin sendikal faaliyetleri engellemeye yönelik ciddi soru işaretleri doğurduğunu vurguladı. Sendika, açıklamada "Sendikal örgütlenme bir suç değil, işçilerin en temel haklarından biridir" ifadelerine yer verdi ve hukuki yollara başvurularak sorumluların tespit edilip gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.

Basın açıklamasında öne çıkan cümleler arasında "İşçinin iradesini suyla da susturamazsınız, sirenlerle de bastıramazsınız" sözü dikkat çekti. Sendika, Işıl Tekstil işçilerinin hak ve menfaatlerini korumaya, insanca çalışma şartları ve örgütlü bir gelecek için mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

Olaylar ve iddiaların yerel güvenlik birimlerine taşındığı, sendikanın süreci takip edeceği bildirildi. Açıklamalar, işçi talepleri, fabrikanın uygulamaları ve başvurulan yöntemler arasındaki gerilimi gözler önüne serdi.

Sendika yetkilileri, hem geçmişte hem bugün yaşandığını öne sürdükleri engelleme girişimlerine karşı hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını tekrarladı ve kamuoyunu sürecin takipçisi olmaya çağırdı.

Öz İplik İş Sendikası'ndan Işıl Tekstil'e tepki: "Sendikal örgütlenmeye engel olamazsınız"