Kolorektal kanserde belirtilere dikkat:

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Alperen İbrahim Sayar, kolorektal kanser konusunda uyarılarda bulundu. Kolon ve rektum hücrelerinin anormal çoğalmasıyla ortaya çıkan bu kanser türünde ilk dönemler genellikle belirti vermeyebilir; ancak ilerledikçe ortaya çıkan şikayetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Dr. Sayar, makattan kanama, dışkı alışkanlıklarında değişiklik, açıklanamayan kilo kaybı, halsizlik ve anemi gibi bulguların önemine dikkat çekti. Bu yakınmaların sıkça hemoroide ya da anal fissüre bağlandığını, hastaların özellikle genç yaşlarda kanamayı basura yorup başvurudan kaçındıklarını belirtti ve "Erteleye erteleye sonuç farklı noktalara gidiyor" uyarısında bulundu.

Belirti ve ilk değerlendirme:

Makattan kanama tek başına kanser göstergesi olmayabilir; hemoroid, anal fissür veya divertiküler hastalık da benzer şikayetlere yol açabilir. Buna karşın yeni başlayan veya süreklilik kazanan kanama, kronik kabızlık, kronik ishal, büyük abdest sonrası tam boşalamama hissi ve açıklanamayan kansızlık ihmal edilmemelidir. Sayar, bu tür yakınmalarda kişinin kendi teşhisine dayanarak mevcut şikayeti sadece basura bağlamaması gerektiğini vurguladı.

50 yaş ve üzeri hasta gruplarında aile hekimleri ve KETEM tarafından iki yılda bir yapılan gaitada gizli kan testi önemli bir tarama aracıdır. Test pozitif çıktığında yönlendirilen hastalara endoskopi ve kolonoskopi yapılarak kanama odağı araştırılmakta ve gerekirse biyopsi alınmaktadır. Ancak gaitada gizli kan testi pozitif olan her hastada kanser olduğu anlamına gelmediğini, polip veya başka bağırsak hastalıklarının da olabileceğini belirtti.

Risk faktörleri ve genç erişkinlerde artış:

Dr. Sayar, kolorektal kanser insidansında son dönemlerde genç erişkinlerde artış gözlendiğini söyledi. Özellikle 50 yaşın altındaki gruplarda rektum ve kalın bağırsağın sol kısmı kanserlerinin görülme sıklığında yükselme olduğunu belirtti. Risk faktörleri arasında obezite, sedanter yaşam, kırmızı et ağırlıklı beslenme, liften yoksun diyet, hazır paketli gıdalar, yoğun alkol ve sigara tüketimi ile birinci derece akrabada kalın bağırsak kanseri öyküsü sayıldı.

Gençlerde görülen makattan kanama çoğunlukla basura yorulduğu için geç başvuru sorununa yol açıyor; oysa basit bir polip çıkarılması gelecekte gelişebilecek kanser riskini azaltabiliyor ve daha kolay, etkin tedavi seçenekleri sunulabiliyor.

Tanı ve tedavi yaklaşımları:

Tanı sürecinde öncelikle anamnez ve fizik muayene yapılmakta, ardından gerekirse endoskopik inceleme, kolonoskopi ve görüntüleme yöntemleriyle ilerlenmektedir. Rektum bölgesinde tespit edilen kitlelerde görüntüleme olarak tomografi ve MR kullanımı ile patoloji sonuçları değerlendirilir. Rektum kanserlerinde kötü huylu olduğu doğrulanan olgularda genellikle önce kemoterapi ve ışın tedavisi uygulanıp sonrasında cerrahi planlanır. Kalın bağırsağın diğer lokalizasyonlarında, vücuda herhangi bir metastaz yayılımı yoksa çoğunlukla öncelikli tedavi cerrahidir.

Dr. Sayar, gaitada gizli kan testi pozitif olan veya makattan kanama şikayeti bulunan hastaların tarafımıza yönlendirildiğini ve gerektiğinde biyopsi alınarak kesin tanıya ulaşıldığını aktardı. Polip veya tümör saptanması halinde müdahale planı hasta özelinde belirlenmektedir.

Uyarı ve öneriler:

Uzman, yeni başlayan sindirim sistemi şikayetleriyle karşılaşan kişilere şu çağrıyı yaptı: Şikayetleri küçümsemeyin, en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Makatta kanama, kronik kabızlık veya ishal, tam boşalamama hissi ve açıklanamayan kansızlık durumlarında mevcut şikayeti sadece basur veya çatlakla açıklamamak gerektiğini söyledi. Ayrıca son dönemde ortaya çıkan kabızlığın iş veya sosyal strese bağlanmaması gerektiğini, altta yatan başka bir hastalık olabileceğini unutmamak gerektiğini hatırlattı.

Sonuç olarak Dr. Sayar, erken tanının tedavi başarısını ve yaşam kalitesini belirgin ölçüde etkilediğini, bu nedenle belirtiler ortaya çıktığında ertelemeden değerlendirme ve taramaların yapılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ UZMANI DR. ALPEREN İBRAHİM SAYAR, TARAMA PROGRAMLARININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.