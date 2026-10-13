Operasyonla ortaya çıkan ağrı-aksaray hattı göçmen kaçakçılığı: Nevşehir'de 3 tutuklama

Nevşehir'de yürütülen operasyonda üç şüpheli tutuklandı

Nevşehir İl Emniyeti ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik ortak çalışmasında, Ağrı’dan Aksaray’a götürüldükleri belirlenen kimliksiz dört yabancı uyruklu şahsın yakalanmasıyla soruşturma derinleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda araçların hareketleri izlenerek operasyon düzenlendi.

Takip ve durdurma:

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında öncü-artçı şekilde hareket eden 68 AFG 736 ve 34 GFP 734 plakalı araçlar tespit edildi. Analizlerde araçların Aksaray'dan Ağrı'ya gittikleri ve aynı gün dönüşe geçtikleri belirlendi. Araçlar Nevşehir Karayolları uygulama noktasında durduruldu ve kontrolde 34 GFP 734 plakalı araçta kimliksiz dört yabancı uyruklu erkek şahıs yakalandı.

Suçlama, mali anlaşma ve adli süreç:

Soruşturmada şüphelilerin, yabancı uyruklu dört kişiyi Ağrı'dan Aksaray'a götürmek için kişi başı 70.000 TL karşılığında anlaştıkları ortaya çıktı. Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan Soner K., Bekir A. ve Bilal A., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yakalanan dört yabancı uyruklu şahıs ise ülkeye izinsiz giriş nedeniyle tekrar gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI