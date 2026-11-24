Ordu'da trafik denetimi sonuçları

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 13 bin 54 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerin amacı trafik kazalarını azaltmak ve sürücülerin kural uyumunu sağlamak olarak açıklandı.

kayda geçen kazalar ve yaralanmalar:

İl genelinde polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada 57 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 79 kişi yaralandı.

saptanan ihlaller ve uygulanan cezalar:

Denetimler kapsamında ekipler birçok farklı ihlal tespit etti. Buna göre 42 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 34 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 25 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 63 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden ve 743 sürücüye hız sınırlarını aşmaktan ceza uygulandı.

Diğer tespitler arasında 79 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 278 sürücüye emniyet kemeri kullanmamaktan, 44 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 44 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek suçundan işlem yapılması yer aldı.

Toplamda 3 bin 233 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem uygulanırken, 45 araç trafikten men edildi ve 42 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. Emniyet tarafından denetimlerin devam edeceği bildirildi.

ORDU’DA TRAFİK EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERDE 13 BİN 54 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ.