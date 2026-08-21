Ordu’da tarım makineleri parkı paletli biçerdöverle güçleniyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye’de paletli biçerdöver denemesi gerçekleştirdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bölgenin engebeli arazi yapısına uygun paletli biçerdöveri Tarım Makineleri Parkı’na kazandırmak için Mesudiye ilçesinde deneme hasadı yaptı. Hasada katılan Dr. Mehmet Hilmi Güler, uygulamanın tarımsal üretimi kolaylaştırma ve kırsal ekonomiye katkı sağlama amacını vurguladı.

park genişletme ve makina envanteri:

Büyükşehir tarafından kurulan Tarım Makineleri Parkı; toprak işleme, hasat ve ilaçlama makinelerini bir araya getiriyor. Parkta şu an toplam 28 makine bulunuyor ve paletli biçerdöverin eklenmesiyle özellikle engebeli alanlarda hasat kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Deneme çalışması, bölgenin arazi yapısına uygunluğun sahada test edilmesi amacıyla Mesudiye’de gerçekleştirildi.

üreticiye doğrudan destek:

Deneme hasadına katılan 36 yaşındaki Emrah Muammer Özer’in buğday tarlasındaki uygulama, çiftçilerin yüksek maliyetli ekipmanlara yatırım yapmadan Büyükşehir’in sunduğu makinelerden yararlanabildiğini gösterdi. Özer, yaklaşık 3 yıl önce İstanbul’dan Mesudiye’ye dönerek tarıma başladığını ve sağlanan desteklerle ekim alanlarını her yıl büyüttüğünü belirtti; hedefini ise 2028 yılına kadar bin dönüm arazide üretim yapmak olarak açıkladı.

Başkan Güler, uygulamayı takip ederek makinenin sahadaki performansı ve kullanım imkanları hakkında bilgi aldı. Güler, Ordu’da tarımsal makineleşmeyi hızlandırdıklarını ifade ederek, "Biz üreticilerimizi tırpandan, oraktan kurtardık. Bu çalışmalar zamanla halkımızın ekonomisine katkı sağlayacak, göç azalacak ve insanlar doğduğu yerde doyacak" dedi. Güler ayrıca 2019’da göreve geldikten sonra tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirilen çalışmalara dikkat çekti.

Belediyenin makine desteği, özellikle aile tipi işletmeler için önemli bir kolaylık olarak öne çıkıyor. Çiftçiler, ortak kullanım ve kiralama yöntemiyle pahalı ekipmanlara erişim sağlayarak üretim maliyetlerini düşürebiliyor ve ekim alanlarını genişletebiliyorlar.

kurum iş birliği ve gelecek planları:

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay da Büyükşehir Belediyesi’nin makine ve ekipman desteğinin tarımsal üretim açısından kritik olduğunu belirtti. Ay, belediyeyle iş birliği içinde ürün çeşitlendirme, tohum destekleri ve yeni ürün denemeleriyle ilin tarımının güçlendirileceğini söyledi ve yapılan çalışmaları desteklediklerini ifade etti.

Tarım Makineleri Parkı’nın genişletilmesi ve sahadaki denemelerin sürdürülmesiyle hedef, kırsalda üretimi artırmak, ekonomik yaşamı canlı tutmak ve göç baskısını azaltmak. Sağlanan makine desteğiyle üreticilerin ekipman maliyeti yükünü hafifletmek ve daha verimli üretim modelleri sunmak amaçlanıyor.

Deneme hasadı ve sahadan elde edilen geri bildirimler, paletli biçerdöverin bölge koşullarında uygulanabilirliğini ortaya koyuyor. Büyükşehir’in uygulamalı gösterimleri ve makine parkındaki çeşitliliğin artırılması, yerel üreticilerin modern tarım tekniklerine erişimini kolaylaştırmayı sürdürecek.

BUĞDAY HASADINA ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER DE KATILDI