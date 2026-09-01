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Ordu'ya yeni çekim merkezi: Göndeliç Dağı'nda 4 bin hektarlık kış turizmi projesi

Göndeliç Dağı, 19 Haziran 2026 tarihli kararla Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edildi; 4 bin hektarda 120 km pist, 30 otel ve 28.954 yatak planlanıyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Ordu'ya yeni çekim merkezi: Göndeliç Dağı'nda 4 bin hektarlık kış turizmi projesi

Göndeliç Dağı'nda kış turizmi yatırımı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya paylaşımında Göndeliç Dağı projesinin Ordu'yu kış turizminde uluslararası bir destinasyona dönüştürme hedefinin önemli bir adımı olduğunu belirtti. Bölgenin 19 Haziran 2026 tarihli ve 11446 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edildiği vurgulandı.

Projenin ölçeği ve kapasitesi:

Plan kapsamında yaklaşık 4 bin hektarlık alanda, 30 pist ve toplam 120 kilometrelik kayak parkuru oluşturulması hedefleniyor. Bölgede 9 mekanik tesis ile günlük 70 bin kişilik kapasite planlanırken konaklama tarafında 30 otel ve toplam 28 bin 954 yatak kapasitesi öngörülüyor.

Hedefler, etaplandırma ve bölgesel etki:

Göndeliç projesi etaplar halinde hayata geçirilecek; plan Çambaşı Kayak Merkezi ile birlikte Ordu'yu uluslararası ölçekte bir kış turizmi destinasyonu haline getirmeyi amaçlıyor. Başkan Güler, Çambaşı Kayak Merkezi'nin 2019 yılından bu yana yapılan otel, bungalov, pist, sosyal tesis ve doğalgaz yatırımlarıyla geliştirildiğini ve festival ile etkinliklerle merkezin dört mevsim turizm destinasyonuna dönüştüğünü belirtti.

Proje yalnızca bir kayak merkezi olmanın ötesinde, turizm, istihdam ve bölge ekonomisine uzun vadeli katkı sağlamayı hedefleyen kapsamlı bir yatırım olarak planlanıyor. Ayrıca proje kapsamında 3 bin 500 kişilik istihdam oluşturulması öngörülüyor.

ORDU’DA GÖNDELİÇ DAĞI’NIN KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLAN EDİLMESİNİN ARDINDAN...

ORDU’DA GÖNDELİÇ DAĞI’NIN KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLAN EDİLMESİNİN ARDINDAN, BÖLGEDE YAKLAŞIK 4 BİN HEKTARLIK ALANDA 120 KİLOMETRELİK PİST VE 28 BİN 954 YATAK KAPASİTELİ 30 OTELDEN OLUŞAN BÜYÜK BİR KIŞ TURİZMİ MERKEZİ KURULMASI PLANLANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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