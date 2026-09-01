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İçme suyu arzını güçlendirmek için Çünür'e 5 bin metreküplük depo

Isparta Belediyesi, Çünür Mahallesi'ne 5 bin metreküplük içme suyu deposu inşa ediyor; tesis Akkent, Yeni Yüzyıl ve TOKİ bölgelerine kesintisiz ve güvenli su sağlayacak.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Aslı Han

İçme suyu arzını güçlendirmek için Çünür'e 5 bin metreküplük depo

Isparta Belediyesi'nden Çünür Mahallesi'ne stratejik su yatırımı

Isparta Belediyesi, şehir içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla Çünür Mahallesi üst bölgesinde yapımına başlanan 5 bin metreküplük içme suyu deposu projesini sürdürüyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla bölgenin kısa ve orta vadeli su ihtiyacına yönelik önemli bir adım atıldı.

Bölgenin su arz güvenliğine katkısı:

Yeni tesis, başta Çünür Mahallesi olmak üzere Akkent TOKİ, Yeni Yüzyıl Mahallesi, 1002 TOKİ konutları ve bölgede inşa edilecek yeni TOKİ yerleşimlerine su sağlayacak şekilde planlandı. Depo, şebekeden gelen su ile tüketim arasındaki zaman farkını dengeleyerek günlük taleplerin karşılanmasında merkezî bir rol üstlenecek.

Depoların işlevi ve sistem dayanıklılığı:

5 bin metreküplük hacim, özellikle yaz aylarında artan tüketim dönemlerinde depolanan suyun devreye alınmasına imkan veriyor. Bu yapı, su arzının daha istikrarlı sürdürülmesine katkı sağlarken; aynı zamanda elektrik arızası, pompa sorunları veya şebeke bakımları gibi beklenmedik durumlarda rezerv kaynak görevi görüyor.

Proje yetkilileri, tesisin tamamlanmasının ardından bölgedeki içme suyu hizmetinin yalnızca günlük ihtiyacı karşılamakla kalmayıp, acil durumlarda devreye alınabilecek stratejik bir rezerv oluşturacağını vurguluyor. Bu yönüyle depo, sistemin genel dayanıklılığını artıracak ve olası su kesintilerinin etkisini azaltacak.

İnşaat çalışmaları hızlı bir tempoda ilerliyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, depo kapasitesinin bölgedeki yeni yerleşimlerin artan talebine cevap verecek şekilde işletmeye alınması için eşzamanlı altyapı düzenlemeleri de yürütüyor. Tamamlandığında tesis, Isparta'nın içme suyu altyapısında uzun vadeli güvence sağlayan önemli bir yatırım olarak hizmet verecek.

ÇÜNÜR’E 5 BİN METREKÜPLÜK İÇME SUYU DEPOSU YAPILIYOR

ÇÜNÜR’E 5 BİN METREKÜPLÜK İÇME SUYU DEPOSU YAPILIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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